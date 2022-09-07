G20氣候峰會破局 歐盟、中國互酸不守承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）G20氣候峰會破局後，歐盟和中國轉而在氣候變遷承諾上交鋒。歐盟指中國身為最大排放國，卻試圖撤回對氣候變遷承諾；中國則稱歐盟燒煤取代俄國天然氣，與低碳發展背道而馳。

路透社報導，自從上週20國集團（G20）氣候峰會磋商破局後，歐盟和中國開始質疑對方對於抗氣候變遷所做出的承諾。

這項會談上週在印尼峇里島展開，但直到即將結束時，20國政府對於氣候變遷問題仍然沒有共識，導致聯合公報難產。外交領域消息人士指出，中國在內的某些國家對於過去協議中談定和使用的措辭感到不滿。

歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）5日指控「這個星球上的最大排放國─意指中國─試圖讓『格拉斯哥氣候協定』（Glasgow Climate Pact）走回頭路」。去年11月，近200個國家針對如何限制全球暖化磋商近2週後簽訂格拉斯哥氣候協定，這項協定首度承認燃燒化石燃料在延續氣候危機方面所扮演的角色。

提孟思在鹿特丹舉辦的非洲適應全球暖化峰會上說，「地球上有些影響力非常、非常大的角色，試圖撤回他們過去在格拉斯哥答應過的事情」，「他們之中，甚至是地球上最大的排放者，卻試圖藏在開發中國家的背後，在特定時間點，操控一些我認為早已不可行的論點。」

全球每年的排放量當中，中國占大約30%，是全球最大排放國，美國位居第2，歐盟第3。從歷史角度來看，美國是排放量最多的國家。

然而，中國外交部拒絕接受這項指控，強調北京要求對於過去簽訂的氣候協定提出「精準」的解釋。

舉例來說，2015年的巴黎協定要求那些排放量大的富裕國家應為氣候暖化負責，除了要以最快的速度減少二氧化碳排放，同時也要支持開發中國家減碳。中國在巴黎協定中被認定為開發中國家。

中國外交部發言人表示：「身為開發中國家，中國一直以來都站在廣大開發中國家這一邊，堅定地守護共同利益。」

富裕國家未能兌現他們承諾的氣候融資，加劇了全球氣候談判的緊張氣氛。根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，歐盟27個成員國是氣候融資的最大貢獻者。

中國外交部表示中國推進低碳轉型政策仍「堅定不移」，並指出歐洲國家為了取代俄羅斯天然氣，而燃燒更多的煤炭，「這與綠能和低碳發展背道而馳。」

歐洲政府單位決策人士指出，增加煤炭使用量只是一個暫時性的措施，也不會對氣候目標造成阻礙。歐盟目標在2030年將淨排放量降至1990年的55%，並將其入法宣示決心。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110907