巴基斯坦大洪災 數以萬計孕婦顛沛中求安全生產

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（中央社塞萬市7日綜合外電報導）巴基斯坦近來遭逢嚴重洪災，位於南部的塞萬市（Sehwan），所有通往診所的道路都被淹沒，當地民眾魯比娜驚險搭了3小時的船才及時抵達這間離家最近的醫院，並生下一名男嬰。

巴基斯坦有數以萬計孕婦在這場歷史性的洪災中顛沛流離，27歲的魯比娜．馬拉（Rubina Mallah）只是其中之一。巴基斯坦近1/3國土被洪水淹沒，有3300萬人受災，許多人在臨時營地棲身。

魯比娜居住的村莊位於巨大的曼查爾湖（Manchar Lake）邊緣，現在村莊全被洪水淹沒，她一邊照顧才出生一天的兒子塔雅布（Muhammad Tayyab），一邊告訴路透社：「那晚湖水溢出時，我很擔心。」

魯比娜指出：「我丈夫找來一條船，我花了3小時才抵達醫院，然後生下孩子。」

塔雅布是在塞萬市郊區一所學校搭建的臨時避難所展開新生命。這場洪災淹沒了民宅、田野，摧毀了巴基斯坦人民的生計，數以百萬計群眾在尋覓安全避難處，塔雅布這樣的遭遇在當地司空見慣。

魯比娜的丈夫穆許塔．馬拉（Mushtaq Mallah）說，他們一家因為無處可去，原本決定留在家裡，於是在屋頂上搭了帳篷。

他回憶道：「然後我老婆於晚上10時左右開始陣痛，我們在絕望中度過那個夜晚。我一早找來一條船，才到了醫院…那是一趟絕望的旅程。洪水每次來襲，我們都會一貧如洗。」

醫院距離他們家大約有15公里遠，平常路況還不錯。但自從8月降下暴雨以來，巴基斯坦最大的淡水湖曼查爾湖就瀕臨潰堤。

醫院的婦科醫師古瑞希（Nayla Qureshi）說，門診部每天接收大約150名來自周邊地區的孕婦，自昨天以來，有6名因洪災而離開家園的孕婦在院內生產，其中一人還動了緊急剖腹手術。

古瑞希表示：「我們的工作量增加了。一些隸屬不同地區的醫師因緊急狀況而留在這裡。不是只有懷孕問題而已…很多女性帶著失去一切的心理創傷而來。」

根據聯合國人口基金（UNFPA）的最新評估，有13萬8000名因洪災而需要人道援助的女性懷有身孕，其中4萬人的預產期在9月。

聯合國人口基金正與世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作派出機動團隊，並在營地設立臨時醫院，以協助那些將於本月生產的女性。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110908