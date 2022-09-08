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科學家發現3.1萬年前骨骼 為最早截肢手術證據

2022/9/8 17:59
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（中央社東京7日綜合外電報導）科學家今天表示，2020年在印尼婆羅洲一處偏遠洞穴中發現了一具有3萬1000年歷史、失去左腿下半部的人類骸骨，據信這是已知最早的截肢手術證據，改寫古代醫學歷史。

法新社和「衛報」報導，在這具骸骨發現前，已知最早的截肢手術是在法國發現、距今約7000年前的一具骸骨。專家先前認為，截肢手術只會出現在農耕定居社會。

這項發現也代表，居住在現為印尼東加里曼丹省（East Kalimantan）的石器時代狩獵採集者，在解剖學和傷口治療方面擁有成熟的醫學知識。

負責監督挖掘工作的澳洲格里菲斯大學（Griffith University）研究員馬洛尼（Tim Maloney）說：「這改寫了我們對醫學知識發展的理解。」

遺留下來腿骨部分的底部形狀令人驚訝，在顯然相當乾淨的斷面處長出了骨痂，強烈顯示腳踝和小腿部分是遭到故意截去。

馬洛尼說：「切口非常整齊和傾斜，你可以透過骨頭來判斷切口表面和形狀。」諸如動物攻擊、壓砸傷，或是跌倒等其他傷害，會對骸骨的腿骨形成不同的骨折傷和癒合結果。

透過放射性同位素測量牙齒和周圍沉積物的年份，科學家推估這具骸骨至少有3萬1000年歷史，死亡時年齡為20歲左右。此人在術後又活了6到9年左右，且沒有遭受重大的術後感染。

馬洛尼說：「這意味早期人類已經能夠掌握複雜的外科手術，讓這個人在切除腳掌和腿部後能夠生存。」

他也表示，石器時代的外科醫生一定對解剖有詳細了解，包括靜脈、血管和神經方面的知識，以避免造成致命的失血和感染。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110908

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