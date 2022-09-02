更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

科學家辛巴威發現非洲最古老恐龍 僅1公尺高可能是雷龍遠祖

2022/9/2 15:59（9/2 17:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍－姆比爾龍的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。（圖取自twitter.com/VTechmeetsPaleo）
科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍－姆比爾龍的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。（圖取自twitter.com/VTechmeetsPaleo）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡1日綜合外電報導）科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍－姆比爾龍的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，雖身形相對迷你，卻可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。

英國廣播公司（BBC）報導，姆比爾龍（Mbiresaurus raathi）僅約1公尺高，擁有很長的頸、尾部並用兩腳行走，不過科學家認為姆比爾龍是蜥腳類恐龍系的一種。

開普敦大學古生物學家欽薩米杜欒（Anusuya Chinsamy-Turan）告訴BBC，這項發現極為重要，因為姆比爾龍部分譜系後來演化為蜥腳類恐龍，包括梁龍和雷龍。

法新社引述發現姆比爾龍的古生物學家國際團隊指出，姆比爾龍高約1公尺、最重可達30公斤。命名是根據骨骼化石發現於辛巴威東北部的姆比爾區（Mbire district）與第一位通報發現化石的古生物學家拉斯（Michael Raath）。

圖為姆比爾龍各部位骨骼化石。（圖取自twitter.com/VTechmeetsPaleo）
圖為姆比爾龍各部位骨骼化石。（圖取自twitter.com/VTechmeetsPaleo）

掘出第一節骨骼化石的科學家葛里芬（Christopher Griffin）今天告訴法新社：「牠靠兩腿行走，擁有一顆相對較小的腦袋。」31歲的葛里芬是耶魯大學的研究人員，他說姆比爾龍可能是雜食，植物、昆蟲與小動物應都會吃。

來自辛巴威、尚比亞和美國的一支研究團隊於2017和 2019年的兩次探勘時發現這具姆比爾龍的骨骼化石。

葛里芬說：「我挖出整截大腿骨，當下我就知道這是恐龍的（骨骼化石），且還是已知非洲最古老的恐龍。」

葛里芬與團隊這次的研究發現昨天首度登上「自然」（Nature）期刊。

與姆比爾龍年代相仿的恐龍化石過往只在南美與印度發現過。

巴西聖保羅大學專家藍格爾（Max Langer）說：「姆比爾龍與在巴西、阿根廷發現的一些年代相仿恐龍可謂極其近似，更凸顯三疊紀晚期南美與非洲仍屬同一陸塊的事實。」（譯者：陳亦偉）1110902

發表在「自然」期刊的研究：
Africa’s oldest dinosaurs reveal early suppression of dinosaur distribution
延伸閱讀
暴龍近親化石1.8億落槌 科學家憂錯失研究機會葡萄牙發現腕龍骨骸 或為歐洲最大恐龍化石研究：700萬年前人類祖先就開始直立行走科學家掃描化石還原巨齒鯊身形長逾20公尺 5口內能吃下虎鯨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族