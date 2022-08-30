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葡萄牙發現腕龍骨骸 或為歐洲最大恐龍化石

2022/8/30 17:51（8/31 09:05 更新）
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（中央社里斯本29日綜合外電報導）葡萄牙古生物學家最近挖掘出可能是歐洲歷來所發現最大型的恐龍骨骸化石。

法新社報導，這些化石被認為是蜥腳類恐龍（sauropod）的骨骸，這是一種12公尺高、25公尺長的草食性恐龍，約1.5億年前居住在地球上。

里斯本大學（Lisbon University）科學院古生物學家瑪拉法雅（Elisabete Malafaia）告訴法新社：「這是在歐洲乃至全世界所發現最大型的標本之一。」

葡萄牙和西班牙的科學家8月初在葡國中部邦巴（Pombal）附近一間房子的花園裡發現這些骨骸。瑪拉法雅說，在他們在收集到的骨骸中，發現一根長約3公尺的肋骨化石。

2017年該地點首次發現化石碎片，當時屋主正為擴建挖掘花園。屋主後來聯繫了古生物學家，他們於本月稍早挖掘出部分恐龍骨骸，從那時起便一直在進行檢查。

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蜥腳類恐龍的特點是脖子和尾巴很長，是史上最大型的動物之一。在邦巴蒙特阿古多（Monte Agudo）遺址發現的化石，被認為屬於生活在上侏羅紀（Upper Jurassic）時期的一種腕龍（brachiosaurid）。

瑪拉法雅稱，在同一地點發現與恐龍身體結構位置相符的椎骨和肋骨，「相對來說頗為罕見」。未來幾個月，研究團隊可能在現場和周邊地區進行更多挖掘。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110830

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