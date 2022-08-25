研究：700萬年前人類祖先就開始直立行走

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）科學家針對約700萬年前人類骨骼的研究顯示，查德沙赫人是目前已知最古老的人屬祖先，他們已經能用兩腿直立行走，而且仍與猿一般，保有爬樹的技能。

英國「衛報」（The Guardian）報導，研究人員分析21年前在中非查德沙漠出土的查德沙赫人（ Sahelanthropus tchadensis）化石殘骸。當時，據說這一發現帶來「小型核彈級影響」，因為這將原始人演化成智人的這條線往後推100萬年，更很接近人和黑猩猩開始分離演化的時間。

關於查德沙赫人是否直立行走的問題仍未得到解答。如今，法國一個團隊表示，他們「非常有把握」查德沙赫人確實會雙足行走。

但其他專家對這項發表在「自然」（Nature）期刊上的研究表示懷疑，引發關於查德沙赫人生活方式的辯論，甚至懷疑查德沙赫人是否真為人類的祖先。

研究人員檢視查德朱布拉沙漠（Djurab Desert）托羅斯美納拉（Toros-Menalla）地區出土的一塊大腿骨和兩塊前臂骨。他們分析化石中23個特徵後認定，查德沙赫人習慣雙足行走，且與人類的關係比猿類更密切。

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研究共同作者、法國普瓦捷大學（University of Poitiers）古生物學家布瓦瑟里（Jean-Renaud Boisserie）說：「我們可以從證據中得到結論，他們習慣雙足行走，加上四足樹棲，這是從早期原始人身上觀察到的，然後逐漸演化成人類依靠雙足立行。」

更近期的原始人化石，包括300萬年前露西（Lucy）的骨骼，表明雙足直立行走是人類的一個決定性特徵。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110825