瑞士召見中國大使 坦率表達對新疆人權關切

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（中央社蘇黎世8日綜合外電報導）路透社報導，瑞士外交部今天表示，已召見中國大使，表達對新疆人權狀況的關切。

瑞士外交部說，「我們確信，維護我方利益並確保基本權利受到尊重的最好辦法是和北京進行批判性和建設性對話」。瑞士外交部這番談話，證實了瑞士通訊社（SDA）的報導。

瑞士外交部依據的是聯合國人權委員會上週提出的報告，這份報告提到，中國將新疆維吾爾等少數民族穆斯林「專斷且歧視性拘押」的作法，恐已構成違反人道罪。

中國外交部否認此一指控，並稱，聯合國這項報告「完全非法且無效」。至於瑞士方面的表態，中國尚未回應媒體的電郵訪問。

中立國家瑞士在對重大貿易夥伴中國的關係上走「特殊道路」，面對西方制裁中國人權紀錄，瑞士有如走外交鋼索，淡化與西方配合的可能性。

瑞士去年提出了對中國的新戰略，其中具體的政策改變不多，強調的是雙邊關係的重要性。但如今瑞士已比以往坦率地表達對中國人權紀錄的不以為然。

瑞士1950年是最早承認中國共產黨政權的西方國家之一；2010年以來，中國成為瑞士在亞洲的最大易夥伴國，也是僅次於歐盟和美國的瑞士全球第3大貿易夥伴國。

瑞、中雙邊自由貿易協定在2014年7月生效，雙方今年又推出了一個股票上市和交易的聯合平台。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110908