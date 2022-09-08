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布林肯意外到訪基輔 美再援助烏克蘭等國27億美元

2022/9/8 21:46
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（中央社基輔8日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天意外訪問烏克蘭首都基輔。在此同時，美國公布為烏克蘭及其鄰國新增將近27億美元的軍事援助，以對抗俄羅斯。

法新社報導，布林肯此行事先保密，這是俄軍2月入侵烏克蘭以來，他第2次到訪基輔。

布林肯在與烏克蘭高級官員會面時表示，拜登政府已通知國會，打算向烏克蘭及其18個鄰國提供20億美元的長期「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），其中包括北大西洋公約組織（NATO）成員國和區域安全夥伴，這些國家與夥伴「最有可能面臨未來俄羅斯侵略的風險」。

美國國務院表示，待國會批准後，其中約10億美元將用於烏克蘭，其餘分配給阿爾巴尼亞、波士尼亞、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、喬治亞、希臘、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞。

與布林肯同行的一名美國高層官員說：「國務卿很希望在這個時候展開訪問，因為現在是對烏克蘭如此重要的時刻。」

這位不願具名的女性官員提到，烏克蘭在俄軍入侵已近7個月的此刻展開了反攻行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天宣布，烏軍已在哈爾科夫州（Kharkiv）收復若干失地。

這名官員說：「所有的安全援助都是為了確保烏克蘭的反攻行動成功。他們如果成功，我確實認為，對未來戰爭走向關係重大。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天稍早宣布，再次為烏克蘭提供6億7500萬美元軍事援助，包括供應更多武器彈藥以及海馬斯（Himars）多管火箭系統的補給品。

烏克蘭在持續設法擊退敵軍的情況下，一再籲請盟邦提供更多重型武器，總理什米加爾（Denys Shmygal）4日訪問德國期間，再次提出了這個請求。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110908

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