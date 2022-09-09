反對中國片面改變現狀 日印將加強海洋安保合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本與印度今天在東京舉行外交與國防部長級會議（2加2會談）。鑑於中國擴大海洋行動，日印反對以武力片面改變現狀的作法。日印將加強海洋安保合作，擴充聯合演訓。

日本經濟新聞報導，第2屆日印2加2會談今天在東京舉行，日方由外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一；印方由外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）出席。

會談中，林芳正表示，目前世界既有秩序正受到挑戰，因此合作的必要性增高。有關日印關係，蘇杰生強調，有必要進一步加強安全保障及外交。

日方在會談中表達日本將在5年內徹底加強日本國防能力的決心，這包括將研議擁有「反擊能力」。日印2加2會談聯合聲明中明確記載，印度了解到日本將強化國防能力的決心。

會談中，日印兩國也針對國防裝備，包括在陸上無人車輛、機器人工學等領域將進行共同研究。聯合聲明中記載，將更進一步鎖定未來要進行合作的具體領域。

濱田今天與辛赫在舉行會談時，針對日本航空自衛隊與印度空軍將首度舉行戰鬥機聯合演訓一事進行協商。

日本政府27日將在東京舉行前首相安倍晉三國葬，印度總理莫迪（Narendra Modi）預定出席，訪日期間可能與日本首相岸田文雄舉行會談。

報導說，日印兩國陸續舉行會談，主要是在意中國的動向，這包括台灣海峽局勢緊張、中國的研究測量船進入斯里蘭卡港口。

日印以2008年公布的「安全保障合作聯合宣言」為基礎加強國防合作。對印度而言，日本是僅次於美國，第2個與印度設有外交、國防2加2會談框架的國家。

2012年日本海上自衛隊與印度海軍首度實施聯合演訓，包括多國的演訓在內，多次實施聯合演訓。2020年日印締結了「物品勞務相互提供協定」（ACSA）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日印將加強國防合作，主要是日本希望拉攏在安全保障上與俄羅斯關係強的印度。這5年來，印度的國防裝備以金額而言有5成是來自俄羅斯。

印度參與俄羅斯9月1至7日在遠東地區主辦的大型軍演「東方-2022」（Vostok-2022），但在日本所稱的「北方領土」的演習，印度事先向日本政府表達不參與，展現某種程度的顧慮，但美日對印度的動向仍存憂慮。中俄在軍事上漸漸接近，如果印度加入俄羅斯陣營，東亞的安全保障難保不會失衡。（編輯：林憬屏）1110909