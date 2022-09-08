印度日本防長雙邊會議 推動戰略關係擴大合作

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與日本防衛大臣濱田靖一今天在東京舉行雙邊會議，同意續推「特別戰略暨全球夥伴關係」，擴大在聯合演習、國防設備及技術等層面的合作。

辛赫今天在推特發文說，他與濱田靖一在東京的這場雙邊會議中，檢視了雙邊國防合作以及區域事務。

他在另一則相關推文中說：「印度與日本將繼續推動特別戰略暨全球夥伴關係。印度與日本的防衛合作，將在確保自由、開放及以法治為基礎的印度太平洋區域的工作上，扮演關鍵角色。」

今年是印度與日本建立外交關係70週年，印度與日本都是以美國為首的「四方安全對話」（Quad）的成員。

另方面，印度國防部在一則新聞稿中說，辛赫和濱田靖一承諾將繼續推動包括代號達摩衛士（Dharma Guardian）、日本印度海事演習（IMEX）與馬拉巴爾（Malabar）在內的雙邊及多邊演習。

新聞稿說，辛赫在這場代表團層級（delegation-level）的對話中強調，印度日本雙邊防衛演習的逐漸複雜化，正是兩國防衛合作持續深化的展現。

今年3月印度舉行匯合海上演習（MILAN），印度與日本開始執行「相互補給暨服務協定」，根據新聞稿，兩國國防首長對此表示歡迎，且同意儘快舉行首次的戰機演習，為將來更廣泛的空軍合作鋪路，提升空中協同作戰能力。

辛赫也強調，兩國有必要擴展在國防設備及技術合作等領域的夥伴關係，並邀請日本產業赴印度「國防產業走廊」投資。

印度的國防產業走廊分為南、北兩部分，北方位於北方省（Uttar Pradesh），南方則位於坦米爾那都省（Tamil Nadu），正在開發中，生產小至手榴彈、步槍，大至戰鬥機、飛彈等軍事裝備，希望躋身國防裝備出口國之列。

辛赫昨晚抵達日本，他將與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）出席稍晚的第2屆印度日本2加2部長級會議，與濱田靖一和外務大臣林芳正討論兩國外交及國防領域的合作事宜。

印度與日本於2019年11月在新德里舉行了首次的2加2部長級會議。（編輯：黃自強）1110908