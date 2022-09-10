東京COVID-19新增病例低於萬例 連續20天降溫

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本境內各地第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相繼趨緩，東京都今天新增確診病例低於萬例，已連續20天低於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時15分止，日本全境單日新增8萬6996例確診病例及182例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增9988例確診病例，較上週六減少2573例，連續20天低於上週同日。今天另新增27例死亡病例。

大阪府今天新增7435例確診病例，較上週六減少1950例，至今累計病例數200萬3558例，包括6232例死亡病例。

福岡縣今天新增4012例確診病例，連續18天低於上週同日，至今累計病例數103萬5471例，包括1850例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增881例確診病例，較上週六的2024例減少1143例，連續21天低於上週同日，至今累計病例數48萬8870例。目前專責病床使用率50.2%，重症病床使用率33.3%。

日本疫情持續趨緩，全境最近一週每10萬人口平均新增594.32人染疫，鹿兒島縣以874.98人居日本各地之冠，宮崎縣以870.83人次之，沖繩縣以630.12人排名第26。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110910