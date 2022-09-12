尹錫悅將出訪英美加 擬安排與美、日雙邊峰會

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國總統尹錫悅18日起將偕妻子金建熙連續訪問英國、美國及加拿大，在美國出席聯合國大會期間，可能安排與美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。

韓聯社報導，韓國國家安保室長金聖翰今天透過記者會說明尹錫悅下週出訪行程，尹錫悅預計先抵達英國倫敦，19日出席已故女王伊麗莎白二世國葬，之後轉往美國紐約，20日出席聯合國大會。

這次是韓國總統時隔7年親自出席外國元首葬禮，上一次是前總統朴槿惠2015年出席前新加坡總理李光耀葬禮，已故韓國總統金大中也曾在2000年出席前日本首相小淵惠三葬禮。

金聖翰表示，綜合考量韓英關係重要性與伊麗莎白二世女王的功績，尹錫悅決定親自出席致哀；同時也可能藉此機會與其他民主國家政要見面，強化與國際社會的連結。

韓國政府目前也正積極安排尹錫悅在這次聯合國大會中與多國元首雙邊會面。金聖翰說明，尹錫悅將在聯合國大會首日發表演說，說明韓國在國際共同議題可做出的實質貢獻，並在大會期間與主要國家元首、聯合國秘書長、韓國僑社會面。

韓國總統辦公室官員指出，當前面臨北韓重大轉折點，希望尹錫悅這次出席聯合國大會，有助北韓作出正確的選擇，重新走向非核化。總統辦公室正在協調尹錫悅與美國總統拜登、日本首相岸田文雄的雙邊會面，也有可能簡單在大會場邊會面。

聯合國大會行程結束後，尹錫悅將飛往加拿大，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行峰會。明年將是韓加建交60週年，兩人可能就往後經濟安全合作方案進行探討。

金聖翰也指出，加拿大作為韓國第2大礦產資源來源國，同時也是產出蓄電池所需核心礦物的國家，並在人工智慧產業上擁有領先技術，與韓國產業發展目標息息相關。（編輯：韋樞）1110912