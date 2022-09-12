越南單日確診數增加 呼籲民眾保持警覺

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越南過去一周每天平均新增2500人確診，疫情有再度重燃跡象，官方呼籲民眾保持警覺，做好防疫措施。圖為越南小販街頭賣涼水，前來欣賞中秋節花燈的民眾也幾乎沒戴口罩。中央社記者陳家倫宣光攝 111年9月12日

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）Omicron變異株肆虐下，越南近來單日新增確診病例增加，過去一周每天平均新增2500例且重症人數也更多，越南衛生部呼籲民眾對COVID-19保持警覺。

越南衛生部聲明，民眾缺乏警覺性、公衛措施不足以及加強針的覆蓋率低都可能導致疫情再度爆發。

越南衛生部敦促醫院與醫療機構對於新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的爆發要保持警覺，尤其是近來單日新增確診病例增加，其中還包括許多必須住院的重症患者。

越南衛生部表示，各單位要評估人力狀況、醫療設備與其他用品；及時隔離與治療確診病例，以免疫情傳播，此外也要密切監測是否有新的變種病毒出現。

根據世界衛生組織（WHO），全球目前仍在疫情大流行階段，COVID-19病毒還沒有季節性或是可預測性，新的變種病毒很可能不久後將再次出現。

流行病學家警告，COVID-19疫情對公共衛生依然是個巨大威脅，免疫力會隨著時間下滑，下一階段的大流行仍然具高度不確定性。

越南衛生部強調，疫苗是防疫的關鍵措施，尤其是防重症與死亡。加快腳步接種疫苗很重要，包括為12歲以上族群施打加強針，以及為5至12歲兒童注射第二劑疫苗。

越南過去一周單日新增確診數平均為2500例，較以往增加。目前仰賴呼吸器維生的大多是高風險族群，例如高齡、慢性病患者，或是未完整接種疫苗者。

流行病學家將近來單日新增確診病例增加歸因於高傳染力的Omicron變異株，這種變異株具免疫逃脫性。越南近來發現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5以及BA.2.74，其中BA.5是目前越南主要的流行病毒株。

越南全國目前有114.5萬名COVID-19患者在醫院等機構治療，包括144名需要呼吸協助的重症患者。

越南2020年初紀錄到首宗COVID-19確診病例，迄今全國已有逾1142萬人染疫、超過4.3萬人死亡。越南全國人口約9800萬，有82%的人口已經完整接種，大約64%的人口打了第三劑。（編輯：韋樞）1110912