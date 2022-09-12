彭博：拜登擬強化生物製造 降低對中依賴

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）彭博報導，美國總統拜登準備簽署一項行政命令，幫助擴大美國的生物製造，降低對中國依賴。

知情人士透露，行政命令草案擬定戰略支持美國國內製造業，利用生物系統創造一系列產品和材料，從新藥、人體組織到生物燃料和食品等。目前行政命令的細節尚未公開，知情人士要求不具名。

美國擁有全球最強大的生物科技產業之一，儘管在研發處於領先地位，卻仍允許高科技生產轉移至國外。因此，美國國家安全和情報官員特別擔心美國過於仰賴中國先進的生物製造基礎設施。

2名知情人士表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情給美國帶來了要制定明確一致產業戰略的緊迫感。mRNA疫苗的快速研發與投入生產，是美國國內投資成功的一個案例。除醫療保健外，美國還將致力推動農業、能源和其他產業的生物製造。

知情人士表示，這項行政命令將概述美國應該如何培養出訓練有素的勞動力，利用自然發生過程來製造生物產品和材料。

拜登政府也計劃調配資源，支持擴大生物製造基礎設施，但目前尚不清楚是否有資金可支持這項行政命令。

知情者透露，白宮將會提出，發展國內生物製造業，最終將降低成本，並強化供應鏈安全。

兩週前，拜登簽署實施「晶片法」（CHIPS Act）的行政命令。晶片法將為美國半導體生產和研究挹注527億美元的政府補貼，以加強美國面對中國發展科學技術的競爭力。

今年5月，中國國家發展和改革委員會公布5年生物經濟發展規劃，提出發展生物醫藥、生物農業、生物質替代、生物安全等領域。

隨着中美之間的緊張情勢升級，拜登政府已經在設法限制對於中國產業的投資。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110912