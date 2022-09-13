日本特例批准COVID-19二價疫苗 最快9月開打

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本政府為因應COVID-19疫情，9月12日已「特例批准」針對Omicron亞型變異株的新疫苗製造販售，目前預計9月19日左右起將約3000萬劑疫苗配送全國，最快9月底前可開打。

日本經濟新聞報導，日本政府厚生勞動省9月12日已「特例批准」針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的新疫苗製造販售。

有關新疫苗接種對象，美國輝瑞（Pfizer）製造的疫苗可供12歲以上民眾接種、莫德納（Moderna）製造疫苗可供18歲以上民眾接種；兩種疫苗都只限已接種兩劑以上傳統疫苗的民眾接種。

至於目前兩劑疫苗接種至少要間隔5個月的規定，日本政府也在檢討縮短。

「特例批准」是日本政府就已在國外獲准的醫藥品，進行迅速審查的機制。這次獲「特例批准」的是能因應傳統病毒株與Omicron亞型變異株BA.1的「二價疫苗」，被期待對目前流行中的BA.5也能提供保護力。

厚生勞動省目前計劃從9月19日左右起，花3週時間將約2800萬劑的輝瑞疫苗及約200萬劑莫德納疫苗，配送到全國各地，依序替換目前所使用的疫苗。

報導指出，預料9月14日舉行的防疫專門分科委員會上，將正式決定實施新疫苗的公費接種，快的話可能在9月底開打新疫苗。

第一波接種對象暫訂60歲以上高齡者及罹患慢性病的患者；而已完成第3劑及第2劑疫苗，且經過一定時間的民眾，也屬目前主要施打對象；而已完成第4劑疫苗接種的民眾，則必須間隔一定期間。

各地方政府在為高齡者等人士完成接種後，接下來將擴及包括醫療從業人員在內的「重要工作者」（key worker），並在10月中旬後開始讓年滿12歲的所有民眾陸續接種。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110913