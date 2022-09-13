越南KTV火警33死 安檢有問題官方卻放任營業

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南平陽省安富KTV上周發生火警造成33人死亡。調查顯示，安富KTV在4月的消防安檢中已被發現存在電器線路短路的風險，但業者對此毫無作為，當地有關單位也任其繼續營業。

越通社（VNA）報導，初步調查顯示，這起釀成33人死亡的火警，起火原因是安富KTV二樓的電器線路短路。

位於平陽省的安富KTV在9月6日晚間發生火警，導致33人死亡。平陽省公安局與越南公案部正針對起火原因展開聯合調查。

安富KTV有30間包廂，占地約500平方公尺，迄今已開業6年，期間歷經2019年、2021年、2022年共計3次消防安檢都通過。

然而2022年4月最近一次的安檢顯示，有關單位注意到，由於安富KTV用電量高，存在電器線路短路的風險，並要求安富KTV改正。只不過店家並未遵照指示辦理，隨後又繼續營業。

平陽省長武文明（Vo Van Minh）今天表示，將對罹難者家屬進行賠償，每戶罹難者家庭可領9700萬越南盾（新台幣約12.7萬元），另外兩名傷重者也獲相同的賠償金。

武文明表示，警方6日晚間8時40分接獲安富KTV火警，大約5分鐘後當地政府代表便抵達現場，警方與消防隊12分鐘後抵達，火勢約當晚9時30分撲滅。

武文明宣稱，火警範圍很小，且在短時間內便撲滅，但後果卻非常嚴重。由於安富KTV的建築形狀如同管子般，有毒煙霧迅速瀰漫造成嚴重傷亡。

火災發生後，平陽省指導有關單位舉行記者會對外公布訊息，此外，當地警方也著手調查，以釐清有關組織與個人的責任。

與此同時，平陽省有關單位正對全省的KTV進行檢查。截至昨天早上，有118家KTV遭到警方開罰，還有24家KTV因為違反規定被勒令停業。（編輯：韋樞）1110913