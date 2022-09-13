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肯亞總統魯托宣誓就職 數萬人湧會場釀推擠受傷

2022/9/13 20:25
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（中央社奈洛比12日綜合外電報導）肯亞總統魯托（William Ruto）的就職典禮今天登場，可容納6萬人的體育館早在清晨就滿座，但人們依然試圖爬牆、硬闖希望見證歷史，卻因人踩人、推擠而造成數人受傷。

法新社報導，肯亞總統當選人魯托今天在體育館宣誓就職前，因為人群試圖強行擠進體育館，造成多人受傷。

電視台畫面顯示，上百人試圖爬牆進入首都奈洛比有6萬個座位的卡撒拉尼（Kasarani）體育館，這裡早在黎明之前就塞滿了觀禮群眾。

畫面中可以看到入口處有數十人擠成一團，摔倒壓在彼此身上，救護人員則忙著把人們抬到一旁待命的救護車上。

這場就職典禮預計有20位國家元首與會，現場許多觀眾身穿象徵魯托政黨的亮黃色衣服並揮舞著肯亞國旗。

警方發言人表示，體育館在清晨5時就已滿座，並呼籲肯亞民眾在家裡觀看這一系列活動，他表示：「為了成為歷史的一部分，大量肯亞民眾爭相湧入體育館。」

根據法律規定，魯托必須在今天下午2時宣誓就職。目前距離8月9日總統大選已約5週，當時他以些微差距擊敗對手歐丁嘉（Raila Odinga）。

分析家指出，如何將一個飽受生活成本危機和嚴重乾旱衝擊而且陷於分裂的國家導向正途，是魯托上任後將面臨的艱難任務。

然而，智庫國際危機組織（ICG）表示，扭轉肯亞經濟命運的任務可能不是件容易的事，並敦促魯托迅速因應挑戰。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1110913

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