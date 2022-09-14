強化島嶼防衛能力 日本擬部署攻擊型無人機

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日本讀賣新聞14日報導，日本防衛省為強化島嶼防衛，有意採購以色列及美國製造的攻擊型無人機。圖為美國製造的彈簧刀無人機。（圖取自instagram.com/aerovironmentinc）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，不只一位日本政府相關人士透露，日本防衛省為強化島嶼防衛，有意採購以色列及美國製造的攻擊型無人機，以2023年度內配發至自衛隊部隊為方向進行協調。

根據防衛省目前規畫，希望能在2025年度後正式部署數百架規模的攻擊型無人機，包括國外採購及日本國造。

日本之所以想部署攻擊型無人機，主要是看到烏克蘭軍隊利用攻擊型無人機對俄羅斯軍隊進行反攻時，在減少人員傷亡同時也能獲得重要戰果，認為攻擊型無人機有助強化日本嚇阻力。

日本政府目前正訂定把攻擊型無人機部署在西南群島等地的計畫。一旦未來發生事態，攻擊型無人機被想定用來攻擊接近日本島嶼的敵方艦艇，或是嘗試搶灘的敵方部隊。

此外，攻擊型無人機也被預想可以用在駐屯地或基地的警戒監視方面。

日本目前有意採購供部隊試用的是以色列製造的「哈洛普自殺式無人機」（IAI Harop），以及美方製造的「彈簧刀無人機」（AeroVironment Switchblade）。前者全身約2.5公尺、最長航時可達9小時；後者全長僅約36公分，雖然體積小輕便易攜，但最長航時只有15分鐘。

上述兩種攻擊型無人機都是以衝撞敵方造成損害的自爆方式進行攻擊。美軍近期已把彈簧刀無人機提供給烏克蘭軍隊使用。

而包括土耳其製造的「拜拉克塔TB2」（Bayraktar TB2）等可以掛彈進行攻擊的無人機，也在防衛省採購的考量名單中。

防衛省將先引進並在自衛隊部隊試用來確認可行性後，才會考量正式部署。目前也有針對國產研發提供協助的想法。

日本自衛隊目前擁有美國製造的「RQ-4全球鷹」大型偵察機，及同為美方製造的小型偵察機「掃描鷹無人機」等，但都是供警戒監視及情蒐之用。

面對中國在攻擊型無人機研發部署方面持續努力，日本自衛隊的因應作為被認為慢半拍。

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日本政府正進行協調，有意在年底前將修訂的國家安全保障戰略等3份文件中，明文寫下積極把包括攻擊型在內的各式無人機引進自衛隊並擅加利用的政策方針。

防衛省在2023年度中央政府總預算案的概算需求內，首度明確表達要擴充攻擊型無人機的方針，在概算階段以未明示預算金額的「事項要求」提出，預定在年底前將會確定屆時引進的確切數量及預算金額。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110914