尹錫悅確定與拜登岸田文雄會談 日韓峰會時隔近3年促成

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國總統辦公室今天表示，總統尹錫悅確定藉出席聯合國大會，與美國總統拜登及日本首相岸田文雄分別進行雙邊會談，這也是2年10個月以來首次日韓峰會。

尹錫悅18日起將出訪英國、美國及加拿大，韓國政府積極安排尹錫悅出席於美國紐約舉行的聯合國大會期間，與多國領導人及聯合國祕書長等會面。

韓聯社報導，國家安保室長金泰孝今天在記者會上表示，政府已與美國、日本商定進行雙邊會談，目前正在協調具體時間。

這次也將是繼前總統文在寅2019年12月與時任日本首相安倍晉三在中國成都，藉日韓中三方會談機會舉行韓日雙邊會談後，時隔2年10個月的雙邊峰會。

尹錫悅6月受邀出席北大西洋公約組織（NATO）峰會時，曾與岸田文雄在場中多次碰面，但尚未正式舉行過雙邊會談；與拜登則是繼5月美韓峰會以來，僅隔4個月再次進行會談。

總統辦公室高層官員說明，由於聯合國大會日程緊湊，與美國及日本的峰會時程可能各只有30分鐘左右，與美方會議中可能就5月峰會後各部會履行相關方案的具體事項進行討論，與日方討論事項則尚未決定。

韓日關係因二戰時期遺留下的歷史問題持續膠著，雙邊新政府上任後都釋出改善意願，是否可能藉峰會破冰受到關注。官員表示，日方也欣然同意這次會面，就二戰期間徵用工（日本企業強徵韓國勞工）等未解問題，韓方正按程序處理，雙邊也持續緊密交換意見，目前沒有需要在峰會中確認的事項。

尹錫悅預計18日上午搭乘專機出國，先前往英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世國葬，之後再轉往美國紐約，在當地時間20日舉行的聯合國大會中就北韓問題及區域、國際議題發表演說。

結束美國行程後，尹錫悅將前往此行最後一個目的地加拿大，安排23日於渥太華與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行峰會。（編輯：黃自強）1110915