美國持續加大力道 制裁俄羅斯官員和企業

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國今天對眾多俄羅斯官員和企業實施制裁，對俄國侵略烏克蘭施予更大壓力，並希望阻礙俄國重建其遭受嚴重破壞的國防領域的努力。

法新社報導，監督俄羅斯證券市場業務的高階官員、一個新納粹（neo-Nazi）武裝組織、烏克蘭被占領地區的俄國和親俄官員，以及一名據信指示將烏國兒童送到俄國的兒童權利官員，都被美國列入這波制裁黑名單中。

俄國軍事情報局（GRU）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的高級經濟顧問歐雷希金（Maxim Oreshkin）也同樣在這份黑名單上。

與此同時，美國也針對俄羅斯太空、電腦和科技公司進行制裁，以削弱俄國科技發展，並在俄國於烏克蘭面臨大規模折損後，扼殺其重新整頓軍隊和現代化的能力。

另有5名俄羅斯官員，因涉嫌支持或協助俄國人竊取烏克蘭糧食，而被列入制裁黑名單。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「美國持續要求俄羅斯政府為其在烏克蘭發動的戰爭負責。」

他說：「今天被列入名單的對象，從施暴者到有目的性將兒童從烏克蘭帶走的官員都有，這些例子都是俄國政府無端挑起戰爭的行為的同義詞。」

美國財政部實施制裁的目的是要凍結目標公司或個人在美國管轄範圍內持有的所有資產，並禁止美國個人或公司，包括在美營運的跨國銀行，與目標公司或個人有業務往來，進而有效地讓他們被拒於國際金融市場門外。

制裁也特別針對遭俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）司法官員，以及車臣自治共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）的家人，包括他的3個妻子在內。

美國財政部也將俄羅斯的兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）列入黑名單。

美國財政部表示，在蒲亭直接領導下，利沃瓦-貝洛瓦負責監督數千名烏克蘭兒童被轉送到俄羅斯一事。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110916