小馬可仕訪美尋經濟合作機會 出席聯大為菲發聲

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（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天啟程訪問美國，將出席聯合國大會發表菲律賓「國家聲明」，並尋求企業赴菲投資與經濟合作機會。

小馬可仕今天赴美前在機場發表聲明：「聯合國是世界各國齊聚、討論我們人民面臨最緊迫挑戰的地方。因此，對我們來說，參與大會並確保我們的聲音被聽見很重要。」

他表示：「我將在（紐約時間）9月20日發表我們的國家聲明（national statement），概述我們對聯合國和未來工作的期望、我國將扮演的角色及我們強化這個國際體系的貢獻。」

新聞網站Rappler報導，小馬可仕的父親、菲國前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）曾於1966和1982年出席聯大發表演說。

馬可仕於1972年9月21日簽署戒嚴令。小馬可仕在聯大發言當天（馬尼拉時間9月21日）剛好是菲律賓戒嚴50週年。

小馬可仕表示，他將分享菲律賓「以人為本的發展遠景」，強調菲國政府對經濟復甦、糧食安全和農業生產力的推動。

另外，小馬可仕說，他將與聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及「菲律賓長期重要的夥伴國家領導人」在聯大場邊會面。

菲國外交部15日表示，小馬可仕和美國總統拜登的會面仍在磋商，尚未定案。

小馬可仕說，他將與其他國家元首討論糧食安全、農業、再生能源和氣候變遷方面加強合作的機會，「這些都是本屆政府的主要優先事項」。

小馬可仕還將出席多場由民間企業代表參與的商務會議，「以建立更多夥伴關係，促進我們的整體國家經濟和永續發展」。

小馬可仕的表弟、眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）陪同他訪美。羅慕德斯9月上旬也陪同小馬可仕出訪印尼、新加坡。

馬尼拉公報報導，羅慕德斯說，小馬可仕出訪印尼、新加坡帶回143.6億美元（約新台幣4494億元）投資承諾。「預計（小馬可仕）美國行將為我們的國家及400多萬名在美國生活或工作的菲律賓人和菲律賓裔美國人帶來很多好處。」

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）表示，小馬可仕將與其他國家元首在聯大場邊會談，並可能與拜登會面。「這是一次重要的會議，可以傳達菲律賓外交政策和安全訊息給更廣泛的受眾。」

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他告訴中央社記者，小馬可仕此次訪美，可能跟美方討論增加美軍能使用的菲國基地數量，以因應南海或台灣海峽潛在突發事件。此外，小馬可仕政府也希望拓展經濟合作，「在安全和菲美同盟之外的經濟領域展開更多雙邊互動」。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）日前表示，馬尼拉正與華府討論增加美軍能使用的菲國基地數量，額外供美軍使用的基地中至少有一座海軍基地，「菲國軍方與美軍都在檢視可用區域」。（編輯：韋樞）1110918