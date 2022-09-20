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IEA：缺乏國際合作 全球淨零排放恐將延宕數十年

2022/9/20 13:27
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（中央社巴黎20日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，缺乏國際通力合作恐削弱污染行業脫碳的努力，且可能讓全球淨零排放延遲數十年。

在去年11月於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上，45個國家矢言要共同努力，在電力、交通和農業等領域部署綠色科技。

在能源價格飆升和全球糧食危機威脅的背景下，國際能源總署敦促各國利用即將在埃及召開的COP27會議，「在未來幾十年加速實現淨零排放、降低能源成本，並為全球數十億人提升糧食安全」。

國際能源總署說，各國加強合作，將使開發中國家大規模部署關鍵綠色技術的成本更低。

在國際能源總署的「突破性議程報告」（Breakthrough Agenda Report）中，世界各國領袖要求檢視這項倡議的進展，並指出若干已達成事項，包括2021年電動汽車銷量翻倍，達到約660萬輛。

國際能源總署也表示，2022年可再生能源產能料將年增8%，首次突破3000億瓦大關，相當於為約2.25億戶家庭供電。

但國際能源總署說，全球經濟要在本世紀實現碳中和，必須取得更多進展。

國際能源總署建議，建立一個橫跨多國的低碳「超級電網」，在減少排放的同時，也能改善能源安全。

電力、公路運輸、鋼鐵、氫經濟和農業目前占了溫室氣體排放量約60%。國際能源總署表示，要維持「巴黎協定」（Paris Agreement）將升溫控制在攝氏1.5度以內目標，須在2030年前大幅減排，而這需要五大部門通力配合。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「透過國際合作，我們可以讓綠色轉型更快、更便宜、使人人更容易取得。」

他說：「倘若沒有這類合作，邁向淨零排放的過渡期將更具挑戰性，恐將延遲數十年。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110920

比羅爾
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