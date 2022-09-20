提高空瓶回收率 新加坡將推飲料瓶罐退費制

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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）為提高回收率，新加坡規劃推行飲料瓶罐退費制，未來民眾購買汽水、果汁、啤酒、礦泉水等預先包裝好的飲品須支付新幣1角（約新台幣2.2元）或2角押金，退還瓶罐後可取回押金。

新加坡國家環境局今天發布新聞稿表示，預計在2024年中之前實施飲料瓶罐退費制。

星國永續發展與環境部政務部長許連碹說，這項計畫將有助大幅改善飲料瓶罐回收率，「將使新加坡在處理包裝廢棄物上更進一步」。

星媒報導，在這項計畫下，未來民眾購買預先包裝好的飲品必須額外支付新幣1角或2角的押金，之後到指定回收地點退還空瓶、空罐後，即可取回押金。

報導指出，這項計畫預計包括汽水、果汁、牛奶、啤酒及礦泉水等，涵蓋150毫升至3公升的鋁罐及塑膠瓶飲品；暫時還不會納入紙盒裝及玻璃瓶裝飲品。

國家環境局表示，新加坡約有1/3的住家垃圾是包裝廢棄物，其中6成左右是塑膠廢棄物。2021年，僅有6%的塑膠垃圾被回收。

國家環境局認為，這項計畫將有助新加坡達成2030年綠色發展藍圖及零廢棄物總體規劃的目標，可減少送到垃圾掩埋場的垃圾量並提升全國回收率。

挪威、德國、澳洲的新南威爾斯州及西澳等地已開始推行類似措施，國家環境局指出，依國外相關計畫經驗，未來新加坡實施飲料瓶罐退費制計畫後，估計將有多達80%的飲品瓶罐將被退還回收。（編輯：周永捷）1110920