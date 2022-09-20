烏干達通報 2019年以來首起伊波拉死亡病例

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（中央社烏干達康培拉20日綜合外電報導）烏干達衛生部今天宣布，境內出現2019年以來首起伊波拉病毒（Ebola）死亡病例，中部穆本德區（Mubende）已爆發這種高傳染性病毒疫情。

法新社報導，烏干達衛生部在推特發文說，「這起確診病例是一名24歲男性…他出現伊波拉病毒感染症狀，稍後病歿」。

世界衛生組織（WHO）今天稍早發表聲明說，烏干達穆本德區一名24歲男性驗出伊波拉病毒「相對罕見的蘇丹毒株」陽性反應。

世衛組織聲明中說：「在此之前，國家快速應對小組（National Rapid Response）曾針對這個區本月6人可疑死亡進行調查。」

聲明並說，另有8名疑似病患現正接受治療。

世衛組織非洲區域主任莫伊提（Matshidiso Moeti）表示：「這是烏干達十多年來首次記錄到伊波拉病毒蘇丹毒株病例。」

她說：「我們正與烏干達衛生當局密切合作，調查疫情起源，並支援他們迅速推出有效的管制措施。」

伊波拉會導致病毒性出血熱，經常具有致命性。這種病毒最初是1976年在剛果民主共和國發現，在自然界的宿主是蝙蝠，此後導致非洲連連出現流行病，造成大約1萬5000人病亡。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110920