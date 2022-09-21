艾爾段再談俄烏戰爭：需讓雙方有尊嚴地擺脫危機

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）俄烏戰爭開打以來，土耳其總統艾爾段穿梭兩造，竭力扮演調人。他今天在聯合國大會中表示：「我們需要一起找到合理可行的外交解決方案，讓雙方都有尊嚴地擺脫危機」。

第77屆聯合國大會今天開始進行一般性辯論，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）開幕式致詞長達20多分鐘，聚焦區域安全，也觸及能源及維吾爾議題。

艾爾段說，全球正處於必須採取聯合行動，因應共同試煉的時期。他並指出區域危機影響全球，例如俄烏戰爭。

他說，持久和平必須以保護烏克蘭領土完整為基礎。「我們將持續強化努力，於烏克蘭領土完整和獨立的基礎上，結束近日再次激化的戰爭」。艾爾段呼籲國際組織及所有國家，真誠支持土耳其的相關努力。

艾爾段也出示博斯普魯斯海峽的圖卡，讚揚經土耳其及聯合國斡旋達成的伊斯坦堡糧食協議，並稱這是聯合國近年最偉大的成就之一，「防止人道災難至關重要」。

他說，土耳其強調對話及外交於緩解俄烏緊張局勢方面的關鍵作用，土耳其努力透過調解，解決衝突。土耳其外交政策願景也一向重視和平，「我們在消弭不同區域的分歧及緊張局勢方面，扮演建設性角色」。

能源問題方面，艾爾段表示，土耳其一向將能源問題視為合作議題，而非競爭。

他也談到土耳其對民兵團體庫德工人黨（PKK）的疑慮，並稱不能指望土國對庫德工人黨及其分支無感，他們進行恐怖攻擊並危害敘利亞領土完整。「武裝恐怖分子或試圖使他們合法化者，必須放棄這樣的做法」。

土耳其過去一再抨擊瑞典及其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德工人黨和人民保衛軍（YPG）等，並指控瑞典及芬蘭包庇非法的庫德族激進分子，揚言阻止這兩國加入北大西洋公約組織（NATO）。

艾爾段重申土耳其支持解決以巴衝突，並表示巴勒斯坦人及其財產的安全保障相當重要。土耳其也決心持續與以色列建立關係，實現區域和平。

他說，「必須建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國」，土耳其強烈支持透過「兩國方案」解決以巴衝突，以促進中東區域的永久和平。所謂「兩國方案」，是劃定約旦河西岸及加薩走廊為巴勒斯坦建國範圍，與以色列並存。

談到保護維吾爾穆斯林突厥人的基本權利及自由時，艾爾段則說將謹慎處理，絕不會危害中國領土完整及主權。（編輯：林憬屏）1110921