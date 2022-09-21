白宮國安顧問：拜登擬呼籲聯合國安理會改革

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天說，總統拜登計劃在出席聯合國大會期間，呼籲聯合國安全理事會（UN Security Council）進行改革。

綜合法新社與路透社報導，拜登今天前往紐約參加這場世界領袖會議。拜登明天將首度親自會見英國新任首相特拉斯（Liz Truss），並參與一場旨在集結承諾以幫助各國對抗疾病的峰會。

蘇利文指出，由於美國官員對莫斯科否決安理會措施及對俄羅斯入侵烏克蘭的種種宣告感到挫折，拜登可能私下或公開呼籲聯合國秘書長和其他官員改革安理會。

蘇利文對媒體表示：「我預期總統在紐約期間，將針對聯合國安理會改革問題發表實質性談話。」

每當國際發生危機，而安理會5個常任理事國美國、俄羅斯、中國、英國和法國的其中1國動用否決權來扼殺其他國家支持的決議時，安理會改革問題就會浮上檯面。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科動用其否決權的方式，促使華府重提這個問題，並推動擴大安理會。

蘇利文說，「我認為此事將例入議程，各位很有可能看到他（拜登）採取具體行動發表公開聲明」。

聯合國憲章載明，成員國旨在「讓後世免遭戰禍」、「力行容恕，彼此以善鄰之道，和睦相處」，並承諾「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」。

蘇利文表示：「這傳遞了一個訊息，每個國家不論對俄羅斯、烏克蘭和美國觀感如何，都應該能圍繞這個基本主張：你不能以武力征服鄰國領土；如果俄羅斯收手，和平將以最快且最果斷的方式到來。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110921