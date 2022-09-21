「漂綠」太誇張 哈佛報告揭歐洲企業環保攏是假

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國哈佛大學（Harvard University）今天公布1份報告，凸顯大公司在社群媒體上猖獗的「漂綠」（greenwashing）行為。

所謂「漂綠」是指公司、政府或組織以某些行為或行動宣示對環保的付出，實際上卻反其道而行。

這份由綠色和平荷蘭分部（Greenpeace Netherlands）委託進行的調查，分析歐洲22家最大汽車製造商、化石燃料生產商和航空公司今年6月和7月2300條貼文的文字和圖像。

報告主要執筆人蘇普倫（Geoffrey Supran）告訴法新社：「今年夏天歐洲氣溫破紀錄、野火頻傳，但這些化石燃料利益者不僅對氣候變遷議題保持沉默，更進行了我們稱之為策略品牌定位的行動。」

在紐約氣候週（New York's Climate Week）期間發表的這份「3種（漂）綠色調」（Three Shades of Green(washing)）報告發現，僅1/5「環保」的汽車廣告實際在展售產品，其他都只是在宣傳品牌「環保」。

報告發現，石油、汽車和航空公司1/5的貼文關注體育、時尚或社會事業，2/3公司的社媒貼文描繪其業務的「綠色創新」色彩。

儘管「漂綠」趨勢早為人所知，但蘇普倫說，今天這份新研究使用同儕審查的社會科學方法，以量化方式顯現這種趨勢。

這些公司貼文的關鍵特徵之一，就是常提及贊助體育賽事或慈善事業，而非談論公司販賣什麼商品。

漂綠的例子，包括德國漢莎航空公司（Lufthansa）在Instagram放上的飛機圖片，把飛機融入在海中游泳的鯊魚身體，凸顯1種模仿鯊魚皮特性的塗層能讓飛機順應氣流，減少燃料消耗。

法荷航空集團（Air France-KLM）和漢莎航空推文則用了「永續航空燃料」（SustainableAviationFuel）標籤，宣傳他們某些航線使用生質燃料。

報告指出，這些貼文忽略一個事實，也就是生質燃料僅占航空業整體燃料的一小部分，而且不是所有專家都相信生質燃料可作為氣候安全的飛航動力。

「環保」貼文也往往出現更多女性、非二元性別者和非白種人，例如，威茲航空（Wizz Air）在「世界環境日」（World Environment Day）發表的推文裡，1名身體一半是樹的非裔老婦，站在鬱鬱蔥蔥的綠色森林中。

報告指出，這則貼文樣板意味濃厚，是在宣傳1篇如何減少個人能源消耗的文章。

普遍見於各大企業的這種作法，研究人員稱之為「重新導向責任」，強調個人在氣候行動中的行為，而非政府和公司的作為。

蘇普蘭解釋：「行為心理學家觀察到，消費者對自然意象有顯著的情感反應。」

綠色和平的帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）則表示，這份報告凸顯了「隱藏在眾目睽睽之下」的技術。

「這是一種系統性的漂綠，必須透過立法禁止歐洲所有化石燃料廣告和贊助來解決，就像菸草一樣。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110921