委內瑞拉移民遭包機送富人島 控訴佛州長欺騙利用

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）約50名委內瑞拉移民14日搭乘佛州州長迪尚特安排的包機，從德州飛至美國東北部的富人度假勝地瑪莎葡萄園島，他們今天控訴迪尚特為了大打移民牌，殘酷地把他們騙上飛機丟包。

法新社報導，這起集體訴訟是由移民維權組織Alianza Americas與代表這群移民的3名委內瑞拉人在麻薩諸塞州提出，稱這些移民從德州的庇護所被騙上包機，因為對方謊稱有工作機會及援助，以及價值10元美元（約台幣314元）的麥當勞禮券。

訴狀提到，這些移民逃離了被社會主義控制、被暴力和經濟崩潰所撕裂的委內瑞拉，「想盡一切辦法保護他們自己和家人，遠離幫派、警察和國家支持的暴力及政治異議壓迫」。

訴狀指出，他們「在美國尋求適當管道取得合法移民身分時，卻經歷到與逃離家鄉時類似的殘酷行為」。

這些移民從德州降落瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）後，迪尚特（Ron DeSantis）大肆邀功稱移民包機是他安排的。

這項訴訟指出，迪尚特與其他數名佛州官員更「非法干預聯邦政府對移民的專控權，以推動不正當的目標與個人政治理念」。迪尚特被看好有機會在2024年代表共和黨參選總統。

參與訴訟的倡議團體表示，上週私人包機費用估計達61萬5000美元（約新台幣1931萬6600元）。

這場訴訟將尋求陪審團審判，可能評估進行懲罰性賠償。在美國11月中旬的期中選舉前，移民政策是熱門議題。

這起訴訟在麻州提出時，在總統拜登的老家德拉瓦州，傳出有另一架移民班機將從德州飛來，媒體接獲消息後紛紛趕往位於喬治城（Georgetown）的機場等候。

然而，班機追蹤網站顯示，這架飛機改變了航線，最終飛往田納西州，然後飛到新澤西州。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1110921