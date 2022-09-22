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拜登特拉斯聯大場邊會面 承諾維護北愛和平

2022/9/22 15:48（9/22 16:13 更新）
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美國總統拜登（右）與英國首相特拉斯（左）22日會面，討論北愛及烏克蘭問題。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登（右）與英國首相特拉斯（左）22日會面，討論北愛及烏克蘭問題。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）美國總統拜登與英國首相特拉斯（Liz Truss）今天第一次見面會談時表示，他們致力確保1998年帶給北愛爾蘭和平的「耶穌受難節協議」受到保護。

路透社報導，拜登與特拉斯是在紐約聯合國大會場邊見面討論，除了北愛，還談到烏克蘭問題。

拜登在兩人開始討論前告訴特拉斯：「我們都致力維護北愛的耶穌受難節協議（Good Friday Agreement），我期待聽到您的想法，也想知道我們該怎麼繼續合作。」

特拉斯告訴他：「當然，我期待討論耶穌受難節協議，也想知道我們要如何確保維護協議。」

身為國會成員的特拉斯推動立法，想推翻「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）。「北愛爾蘭協議」是英國脫離歐洲聯盟（EU）協議的一環，其中保有「耶穌受難節協議」的重要元素。

白宮高階官員告訴記者，拜登和特拉斯就耶穌受難節協議進行了坦率討論，拜登明確表示，維持該協議對美國人民和他個人都很重要。

白宮這位官員表示，特拉斯先前以「建設性」口吻提及她與歐盟和愛爾蘭的討論，「現在我們要看事情會怎麼走下去」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110922

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