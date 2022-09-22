澳洲悼女王放國定假 原民維權人士抗議英殖民迫害

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲22日全國放假，哀悼伊麗莎白二世女王逝世。不過，當地原住民權益倡議人士，在同一天於各主要城市發起示威遊行，譴責英國殖民對澳洲原住民的迫害，要求政府廢除君主制。

要求「廢除君主制」的示威民眾，在澳洲雪梨、墨爾本和坎培拉等城市，抗議英國2個多世紀前來到澳洲後，就開始迫害當地原住民。

法新社報導，1788年，英國殖民者抵達澳洲，便開始對居住在這片土地上6萬5000年的原住民，展開長達2個世紀之久的歧視和壓迫行為。

在雪梨的示威活動中，數十位民眾先聚集在市中心的維多利亞女王（Queen Victoria）雕像附近，隨後遊行穿梭各大街頭。

現年49歲、來自葛米羅伊族（Gomeroi）的原住民權益倡議人士史丹利（Gwenda Stanley）說，「英國應該要知道，在澳洲這邊還有未竟之事」。

史丹利說，「我們沒什麼好哀悼君主的，如果有的話，我們也是感到開心」。她呼籲歸還原住民土地，並且為「戰爭罪」對原住民做出賠償。

現年24歲的原住民倡議人士席瓦（Paul Silva）說，「君主制應該廢除，早在很多年前就應該這麼做了」。

他也說，「澳洲境內的第一民族（First Nations）還在為他們的傳統土地奮戰…我們要求把土地歸還給傳統主人」。

代表英國君主的澳洲總督赫爾利（David Hurley），在坎培拉舉行的一場紀念女王儀式上說，他知道澳洲原住民所關切的事。

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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾承諾在他第一個3年任期內，會舉辦修憲公投，設立國會顧問組織「向國會傳達原民之聲」（Indigenous Voice to Parliament），讓原住民在涉及自身的議題上，享有被國會議員徵求意見的權利。

身為立場鮮明的共和派，艾班尼斯卻表明他的首要任務是專注在「向國會傳達原民之聲」一事，並認為在哀悼女王這段期間，不適合談論推行共和制的議題。（譯者：張欣瑜/核稿：嚴思祺）1110922