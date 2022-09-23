拜登會晤小馬可仕 討論南海緊張局勢

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國總統拜登和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天強調他們對南海自由航行和自由飛越權的支持，以回應中國在南海施加影響的行為。

路透社報導，拜登和小馬可仕在聯合國大會期間首次舉行面對面會談。小馬可仕為已故菲律賓獨裁者馬可仕的兒子，於今年6月就職菲律賓總統。

白宮在會談後發布聲明表示：「兩位領導人討論了南海局勢，並強調他們支持自由航行和自由飛越權，以及和平解決爭端。」

拜登在兩人開始會談時表示，他想討論南海、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和再生能源等議題。他也感謝小馬可仕反對俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。

美國指控中國對南海領土主權聲索國和其他在該地區活動的國家「挑釁行為」增加。

小馬可仕說：「美國在維護我們地區和平方面的作用，得到該地區所有國家，尤其是菲律賓的高度讚賞。」

鑑於菲律賓的地理位置，菲律賓是美國的重要盟友，在美國需要軍事介入以防衛台灣免受中國攻擊時，菲律賓在戰略上至關重要。考慮到有為這種突發事件做準備的需要，美國希望能進駐更多菲律賓基地。

白宮說：「兩位領導人反映了美菲聯盟的重要性。拜登總統重申美國對保衛菲律賓的堅定承諾。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1110923