新英相擬遷駐以使館至耶路撒冷 巴勒斯坦跳腳

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（中央社巴勒斯坦自治區雷馬拉22日綜合外電報導）巴勒斯坦今天表示，英國想把駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷到耶路撒冷（Jerusalem）的一切舉動，都將「公然違反國際法」。

法新社報導，在紐約參加聯合國大會（UN General Assembly）的英國首相特拉斯（Liz Truss）昨天告訴以色列總理拉皮德（Yair Lapid）關於「她對目前英國駐以使館所在地的檢討」。

此前，美國在總統川普任內做出爭議決定，即把美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，導致2018年5月以色列維安部隊和巴勒斯坦抗議人士間加劇流血衝突。

拉皮德與特拉斯會談後推文，感謝對方考慮遷館的作法，但激起巴勒斯坦人堅決反彈。

巴勒斯坦駐英國大使推文：「非常不幸地，特拉斯在她首度於聯合國亮相之際，承諾對英國駐以色列大使館的位置進行『檢討』，此舉恐違反國際法。」

巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）用英文寫道：「任何使館的搬遷之舉都是公然違反國際法，並違背英國的歷史責任。」

「這會破壞『兩國方案』（two-state solution），並激化在耶路撒冷和其他被侵佔領土、英國和全世界社群間，本就已動盪的局勢。這樣的承諾不道德、非法，且不負責任。」

耶路撒冷同屬猶太教與伊斯蘭教的聖地。

巴勒斯坦聲稱，遭以色列兼併的耶路撒冷城東需做為他們日後建國的首都，這點含在「兩國方案」內。

美國總統拜登重拾華府長期以來支持兩國方案立場，但並未推翻川普承認「耶路撒冷是以色列首都」此一具爭議性的決定。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110923