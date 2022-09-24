颱風塔拉斯襲日 數千民眾新幹線及體育館過夜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

颱風塔拉斯侵襲日本，造成往來東京與大阪的東海道新幹線停駛。圖為24日民眾在東京站內等待。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）今年第15號颱風塔拉斯侵襲日本，造成往來東京與大阪的東海道新幹線停駛，逾3000人被迫在靜止的新幹線車廂內過夜；另外，約千人在聽完演唱會後因颱風留宿場館內。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳表示今年第15號颱風塔拉斯已在今天上午減弱為溫帶低氣壓，目前中心位置在日本東海道外海，中心氣壓1008百帕。

在塔拉斯侵襲靜岡縣帶來大雨時，東海道新幹線在9月23日晚間停駛，今天上午也僅在東京站到三島站及名古屋站到新大阪站間恢復區間行駛。

JR東海公司表示，三島站到名古屋站區間到今天中午前仍停駛，之後會在確認安全無虞後復駛。

9月23日深夜的JR東京站內，JR東海公司準備3列16輛編組的新幹線列車，提供約3200名乘客休息之用。一名本來要返回位於三重縣四日市市老家的男性上班族說，正為沒有地方可住感到傷腦筋，很慶幸有這樣的應變處置，希望盡可能早日回到老家。

朝日新聞報導，東海道新幹線9月23日晚間往來東京站到新大阪站列車停駛，不少旅客就在新幹線車廂內度過一晚。

來自大阪府的上班族松田愛美與小川風子，9月22日到東京2天1夜旅行，23日晚間就在新幹線車廂座位上休息。

松田說因為只能用坐姿休息很不舒服，整晚難以入眠；小川則說，新幹線不發車，想回家也沒辦法，等待過程也很疲累。

另外同樣因颱風有家歸不得的人，還包括在靜岡縣袋井市一處體育館聽演唱會的民眾。

日本放送協會（NHK）報導，9月23日參加演唱會的民眾，有約1000人因無法返家被迫在館內留宿一晚。

館方職員表示，大多數民眾已在今天上午搭上主辦單位準備的巴士前往臨近車站等處返家，截至上午10時30分，只剩下約百人仍留在館內。

館方表示，留在館內的人大多是在等待東海道新幹線恢復正常行駛。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110924