颱風塔拉斯襲日本靜岡 破紀錄大雨釀死傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）今年第15號颱風塔拉斯這兩天侵襲日本靜岡縣等地，雖然在今天上午減弱為溫帶低氣壓，但已為當地帶來破紀錄累積雨量並釀死傷災情。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳表示塔拉斯已在今天上午減弱為溫帶低氣壓，目前中心位置在日本東海道外海，中心氣壓1008百帕。

氣象廳今天清晨5時9分針對靜岡縣中部出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）持續帶來非常激烈的雨勢發布警示。

根據觀測，靜岡市駿河區到今天清晨5時50分止的12小時降雨量達404.5毫米，不僅創當地觀測史上雨量紀錄，僅半天降雨就超過當地9月一整個月的雨量。

根據目前得知的初步訊息，靜岡縣內有1名男性不幸死亡、另有1名高齡男性下落不明，3人輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，受大雨影響，流經靜岡縣濱松市天龍區的二俣川上，一座橋梁橋面不敵河水暴漲遭沖毀。

朝日新聞報導，雖然塔拉斯已轉為溫帶低氣壓，但關東地方與東北地方接下來可能受鋒面影響，氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區淹水、河川暴漲氾濫等情況。

靜岡縣因出現「線狀降水帶」，遭受超過往年9月一整個月降雨量的大雨侵襲。根據觀測，從9月22日清晨5時到24日上午6時止的累積雨量，靜岡市419.5毫米、藤枝市410毫米、濱松市349毫米，各地也傳出大雨災情。

今天凌晨0時40分左右，靜岡縣掛川市有人通報警方一輛汽車掉落水池，縣警掛川警察署研判駕駛是住在附近的29歲男子，被救起送醫仍告不治。

另外，今天凌晨0時50分左右，掛川市有人通報一棟民宅遭土石崩落壓毀，掛川市消防本部等單位表示，從民宅內發現45歲男性已死亡。

掛川市此前已對轄內所有地區發布等級次高的避難指示，並在42地開設避難所。

在濱松市的部分，有3棟民宅遭土石崩落波及，當地警方表示，民宅內所有人都被救出，其中有3人受傷但無生命危險。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110924