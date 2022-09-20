颱風南瑪都侵襲日本 釀2死1失蹤115傷災情

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（中央社東京20日綜合外電報導）今年第14號颱風南瑪都一度以「史上最強等級」威力侵襲日本，目前初步統計已出現2死1失蹤115傷的災情。雖然南瑪都今天上午減弱為溫帶低氣壓，但仍對日本部分地區造成威脅。

日本每日新聞報導，日本政府總務省消防廳表示，南瑪都災情主要集中在西日本地方，包括宮崎縣2人死亡、廣島縣1人失蹤、各縣總計115人受到輕重傷，及約100棟建築物受災。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天上午9時止，南瑪都侵襲共造成全國2死1失蹤至少122人受傷災情。

宮崎縣三股町一名年約40多歲男性，9月19日遭土石崩落波及，被發現時已無意識，並在送醫後宣告不治。宮崎縣都城市有一輛自用車被水淹沒，車內一名60多歲男性不幸罹難。

另外在廣島縣廿日市市，9月19日有人通報找不到正在雞舍工作的父親蹤影，研判可能掉落水路。

至於受傷人數部分，最多的是宮崎縣23人，接著是鹿兒島縣12人、福岡縣12人、兵庫縣10人等，總計至少有122人因南瑪都侵襲受傷。

南瑪都在縱貫九州及橫越本州後，今天上午9時已在日本東方海面上減弱為溫帶低氣壓，不過，北日本及東日本等地暫時仍會颳起非常強的陣風，可能也會出現間歇性激烈雨勢，必須持續嚴防暴風及土石災害等災情。

宮崎縣美鄉町南鄉地方，從9月15日起開始降雨，至今累積雨量已達985毫米，創當地觀測史上新高紀錄；廣島縣廿日市市津田地區，截至9月19日下午3時30分止的24小時累積雨量369毫米，同創當地觀測史上新高。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110920