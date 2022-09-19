颱風南瑪都侵襲日本釀1死82傷 日相延後訪美

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（中央社鹿兒島縣出水19日綜合外電報導）颱風南瑪都挾帶狂風豪雨重創日本西南部，引發土石流，數百萬民眾今天緊急避難。颱風目前在宮崎縣造成1人死亡，全國82人受傷。日本首相岸田文雄延後訪美。

法新社報導，南瑪都昨天晚間在九州西南部的鹿兒島市附近登陸後，強大的結構略為減弱，但仍舊將樹木連根拔起，造成窗戶碎裂，河水上漲、逼近氾濫。

日本放送協會（NHK）報導，南瑪都在宮崎縣都城市造成1人死亡，截至當地時間今天下午3時，全國至少有82人受傷。

根據地方報導，消防人員上午8時左右在都城市高城町穂満坊巡邏時，在農地裡發現一輛汽車，並在車內發現一名沒有生命跡象的60多歲男子。該處農地靠近大淀川堤防，汽車被發現時已經被水淹沒。

宮崎縣三股町有一棟房屋遭土石流掩埋，屋中40多歲男性今天下午被挖掘出時意識不明，已送往醫院救治。

鹿兒島縣有消防員被強風猛然關上的大門夾傷指骨，愛媛縣有一名民眾在風雨中修理屋頂，不慎跌落受傷，也有年長女性走在路上被強風吹倒摔傷。

日本首相岸田文雄原定今天下午出發前往美國紐約參加聯合國大會，但為了確定全國各地的災損情況，將延至明天出發。

日本氣象廳對宮崎縣的河川水位發出警訊。宮崎縣一些地區在過去24小時降下過往整個9月份的雨量。

根據日本氣象廳，南瑪都颱風19日下午3時中心位置在島根縣大田市附近，以每小時30公里速度朝東北方向前進。颱風目前中心氣壓975百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。

南瑪都颱風預計20日繼續朝東日本與北日本前進，縱貫本州。

所幸，考慮到南瑪都颱風登陸時，一度達到最大瞬間風速每秒65公尺（即每小時234公里），目前釀成的災情仍屬輕微。

日本氣象廳先前對鹿兒島縣和宮崎縣發出罕見的「特別警告」，目前已經降級，但仍對多個區域維持警戒，警告約960萬人緊急撤離，以確保安全。

這些警告並沒有強制性，當局為了說服居民離開家園，有時會遭遇困難。

在鹿兒島縣出水市，30歲居民山口昨晚在當地旅館過夜。他告訴法新社：「我來到旅館躲避，因為風實在太大，我感覺待在家中很危險。」

電力公司表示，截至今天上午，九州和鄰近的中國地方有近31萬3000戶停電。NHK報導，數百航班取消，列車班次也受影響。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110919