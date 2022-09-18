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強颱南瑪都登陸九州 20日前後可能移至本州附近

2022/9/18 20:34
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（中央社東京18日綜合外電報導）被稱為日本史上最強等級的今年第14號颱風南瑪都，今天在鹿兒島市附近登陸並北上，幾乎整個九州地區都被捲入暴風區。

共同社報導，日本氣象廳向宮崎縣發布了相當於最高警戒級別5的「大雨特別警報」，呼籲最大程度警戒地質災害、河流水位上漲和氾濫。到20日前後，南瑪都可能朝東北方向移動至本州附近，在大範圍地區造成影響。

氣象廳昨天向鹿兒島縣發佈了暴風、大浪、大潮的特別警報，今天最大瞬間風速為屋久島每秒50.9公尺、鹿兒島市43.5公尺、種子島42.1公尺、宮崎縣小林市41.1公尺等。

九州地區預計持續出現強風或暴風雨，可能造成部分住房坍塌。

日媒將南瑪都稱為「史上最強等級」颱風。日本TBS電視台報導，氣象廳預報課長黑良龍太昨天在記者會上說，「破紀錄的颱風正在接近中，我在氣象廳任職至今從未見過（如此規模的颱風）」。

日本政府今天召開防颱相關部會首長會議，首相岸田文雄表示，為確保日本民眾安全及安心，已指示各部會首長以最高等級警戒可能發生的各種災情，預先採取各項對策因應。

岸田也呼籲民眾勿接近危險場所，盡早採取確保生命安全的行動。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110918

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