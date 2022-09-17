更多編輯台推薦新聞：
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
颱風南瑪都
新聞專題
颱風南瑪都1/5
首頁 / 國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

2022/9/17 19:37（9/17 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年第14號颱風南瑪都已被美軍聯合颱風警報中心認定為「超級颱風」。圖為17日晚間7時衛星雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
今年第14號颱風南瑪都已被美軍聯合颱風警報中心認定為「超級颱風」。圖為17日晚間7時衛星雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）今年第14號颱風南瑪都已被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」，日本專家認為，像這樣的颱風出現在高緯度地區相當罕見，有可能維持目前強度登陸，民眾必須嚴防。

日本放送協會（NHK）報導，符合日本氣象廳定義為「大型猛烈颱風」的南瑪都（國際命名：NANMADOL），美國氣象單位已經宣布是「超級颱風」。

專家表示，大致上來說，颱風中心氣壓低於900百帕左右、最大風速超過每秒60公尺以上，在美國就被稱為「超級颱風」。

雖然根據日本氣象廳觀測，南瑪都並未達到「超級颱風」標準，但根據JTWC今天上午的解析，南瑪都最大風速已超過每秒60公尺，所以宣布南瑪都是「超級颱風」。

日本氣象廳指出，「南瑪都是過去未曾出現類似颱風的危險颱風」，呼籲日本民眾保持最高等級警戒。

日本氣象廳指出，「南瑪都是過去未曾出現類似颱風的危險颱風。」（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）
日本氣象廳指出，「南瑪都是過去未曾出現類似颱風的危險颱風。」（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）

由日本名古屋大學等機構颱風專家組成的研究團隊，利用9月16日及17日兩天時間搭乘飛機靠近南瑪都，從颱風上方投下被稱為「下投式探空儀」（Dropsonde）的大約30公分長筒狀探測裝置，用來觀測颱風風速、風向及氣壓等資訊。

根據研究團隊觀測結果，南瑪都中心氣壓從9月16日下午起降低約30百帕，到9月17日上午止，已快速增強到911百帕的威力。

一般來說，颱風威力愈強、颱風眼就會變得愈小，這次南瑪都的颱風眼只用了一天就快速變小。

從研究團隊拍攝到的照片，也可以清楚看到颱風眼附近被稱為「壁雲」、由發展旺盛的積雨雲聚集成像牆壁般聳立的樣貌。

這個研究團隊從5年前開始用同樣的方式觀測颱風，代表研究團隊的名古屋大學教授坪木和久說，被稱為「超級颱風」的颱風出現在像這次的高緯度地區，可說相當罕見。

坪木和久表示，為預測颱風強度，像這次這樣直接觀測不可或缺，「這次的颱風快速增強，有可能在保持目前強度的情況下登陸日本，必須嚴加留意」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110917

延伸閱讀
超級颱風南瑪都進逼 日本取消逾400國內線航班颱風南瑪都可能成2022最強颱 日本將發特別警報颱風南瑪都變強颱 未來2天北部及東部短暫雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
超級颱風南瑪都進逼 日本取消逾400國內線航班