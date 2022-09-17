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超級颱風南瑪都進逼 日本取消逾400國內線航班

2022/9/17 17:52
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（中央社東京17日綜合外電報導）受到今年第14號颱風南瑪都正進逼日本九州地方影響，日本航空（JAL）及全日空（ANA）這兩天將取消超過400個國內線航班；九州及山陽新幹線也將從9月18日起停駛部分班次。

根據日本氣象廳今天下午4時最新觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）中心位置位於南大東島東北方約170公里，正以每小時20公里速度朝西方行進，目前中心氣壓910百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本放送協會（NHK）報導，受到南瑪都颱風來襲影響，截至今天下午5時止，日本航空及全日空共取消119個航班，明天至少也將取消335個航班。

在日本航空部分，今天取消鹿兒島、宮崎及奄美大島等109個起降航班；9月18日將取消四國及九州等地起降的282個航班。

全日空主要取消的都是鹿兒島及宮崎等地起降航班，包括今天10班、9月18日53班及9月19日4班。

其他日本國內線航空公司，也都相繼取消到9月19日止的九州及四國等地起降航班。

至於陸上交通部分，九州新幹線今天正常行駛，但9月18日後熊本站到鹿兒島中央站區間，將從首班車開始全天停駛；博多站到熊本站區間，也將從9月18日中午左右起停駛。

目前已知山陽新幹線從9月19日首班車到傍晚左右，有可能停駛博多站到廣島站等區間。

JR九州公司表示，今天鹿兒島縣及宮崎縣部分地方鐵道路線已停駛，另有部分鐵道路線採減班方式因應。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110917

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