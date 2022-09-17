南瑪都變強颱 未來2天北部及東部短暫雨

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中央氣象局觀測，颱風「南瑪都」今天清晨增強為強烈颱風，對台灣無直接影響，但明天及19日颱風外圍水氣將為北部、東部及東南部帶來局部短暫雨。

根據氣象局最新颱風消息，第14號颱風「南瑪都」於清晨2時增強為強烈颱風，中心位置在台北東方1250公里的海面上，預測先向西北移動，之後逐漸往東北迴轉接近日本方向，對台灣天氣沒有直接影響。

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氣象局預測，明天及19日，台灣附近吹偏北風，將帶來「南瑪都」的外圍水氣，雲量增多，北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區可能有局部大雨，其他地區上午仍為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨中南部地區也有零星短暫陣雨機率。

氣象局提醒，19日前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，預估浪高可達2至3公尺，民眾到海邊活動要特別注意安全。（編輯：郭諭儒）1110917