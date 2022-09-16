2020年至今尚無颱風登陸 恐為有紀錄以來首次

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）2020年至今，還沒有颱風中心登陸台灣，恐寫下連3年無颱風登陸紀錄。氣象局表示，若到年底前也無颱風登陸台灣，將寫下連續3年無颱風登陸台灣的紀錄，為有觀測紀錄以來首次。

民眾好奇為何颱風躲開台灣，台灣科技媒體中心邀請專家分析，包括海事資訊、大氣科學與地理專家，針對可能連3年都未有颱風中心登陸台灣的現象說明，專家各有不同見解，但都認為罕見。

高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘說，2020年至2022年為連續3年的反聖嬰現象，可能與反聖嬰現象所引發的大尺度環流變化特性有關。

陳昭銘指出，過去研究顯示，反聖嬰現象會在北太平洋引發3種類型的高壓變化，以第1種及第2種類型較多；第1類型為高壓變化過強，往西延伸橫跨台灣到南中國海，颱風不易於台灣東南側生成，生成颱風也多會沿高壓變化南側西行，不易接近台灣。

陳昭銘認為，第2類型主要變化位於台灣至日本間海域，於台灣南側、東南側為高壓變化，北側、東北側為低壓變化，有助颱風生成位置易偏北，生成後也易往北移動，這與2022年颱風活動狀態相似。

陳昭銘說，3年連續反聖嬰現象也曾在1998至2000年發生過，但這3年中有2個颱風登陸台灣，2020年迄今無颱風登陸台灣，算是相當特殊的案例。

中央氣象局長期預報課課長羅資婷說，若到今年年底也無颱風登陸台灣，2020年至2022年將寫下連續3年無颱風登陸台灣的紀錄，是有觀測紀錄以來首次發生。

羅資婷說，以2020年至2022年夏季來看，反聖嬰持續發展，且這3年夏季印度洋的海溫也偏暖，偏強的太平洋高壓不利於颱風的生成，使得這3年的夏季西北太平洋生成颱風個數的確較氣候值偏少。

換言之，連續3年反聖嬰的發展雖然並不一定伴隨連續3年無颱風登陸台灣，但搭配偏暖的印度洋海溫配置，間接造成太平洋高壓偏強的影響，提供了不利颱風生成的環境場。

羅資婷認為，颱風生成個數少，再加上太平洋高壓偏強且位置更偏西的因素，造成颱風直接侵襲台灣的機率也偏低。

羅資婷說，從歷史資料的分析來看，太平洋高壓有增強的趨勢，不利於颱風生成，在未來暖化的情境下，西北太平洋颱風生成個數也有減少的趨勢，另有研究指出，未來西北太平洋颱風路徑北移，侵襲日本、韓國的颱風會增加，通過菲律賓附近的颱風減少，往台灣及華南的颱風雖有減少但不確定性仍高。

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國立彰化師範大學地理學系教授涂建翊說，即便過去每年平均登陸台灣的颱風個數本來就不多，但要連續3年都沒有也確實不常見。過去已有不少研究都提到，聖嬰（反聖嬰）現象對於颱風的生成位置有明顯影響，特別是秋季，連帶也影響颱風移動路徑，但是對於侵台颱風個數是否有顯著影響，則沒有定論。

涂建翊說，也有研究認為，颱風的路徑變化具有明顯的年代振盪特徵，10幾年就會改變一次。而透過模式模擬發現，在暖化情境下，颱風生成個數將會減少，但強度可能增強，路徑部分往北移動機率相對提高。不過，暖化屬於長期變化趨勢，若要說這3年是受到全球暖化所影響，可能會遭受一些質疑。（編輯：陳政偉）1110916