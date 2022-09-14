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颱風讓翡翠水庫滿庫 大台北明年1月底前用水無虞

2022/9/14 18:44（9/14 18:51 更新）
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台北翡翠水庫管理局14日表示，翡翠水庫目前水位168.63公尺、蓄水率96.11%，日前颱風期間，因充分掌握水情資訊與審慎防洪操作，把8成5洪水攔蓄在水庫，達成水庫蓄豐，預估至2023年1月底前，大台北地區用水無虞。圖為翡翠水庫現況（台北翡翠水庫管理局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年9月14日
台北翡翠水庫管理局14日表示，翡翠水庫目前水位168.63公尺、蓄水率96.11%，日前颱風期間，因充分掌握水情資訊與審慎防洪操作，把8成5洪水攔蓄在水庫，達成水庫蓄豐，預估至2023年1月底前，大台北地區用水無虞。圖為翡翠水庫現況（台北翡翠水庫管理局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年9月14日
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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北翡翠水庫管理局今天表示，颱風梅花為翡翠水庫集水區帶來充沛雨量，水庫水位上升近4.12公尺，已接近滿水庫，預估明年1月底前大台北地區用水無虞。

颱風梅花12日接近台灣，當時外圍環流帶來雨勢。台北翡翠水庫管理局今天發布新聞資料指出，翡翠水庫集水區從11日起至14日下午4時止，累積降雨量達326.9毫米。

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翡管局表示，翡翠水庫目前水位168.63公尺、有效蓄水量3億2245萬立方公尺、蓄水率96.11%，颱風期間，因充分掌握水情資訊與審慎防洪操作，把8成5洪水攔蓄在水庫，達成水庫蓄豐，並協助降低水庫下游地區洪災發生機率。

翡管局指出，至目前為止，颱風梅花已為翡翠水庫帶來6952萬立方公尺進水量，水庫水位上升近4.12公尺，蓄水率從85.27%上升至96.11%，預估水位將持續上升，評估明年1月底前大台北地區用水無虞。（編輯：李錫璋）1110914

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