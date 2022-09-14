颱風「南瑪都」史上出現4次 其中2次曾登陸台灣

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（中央社記者張雄風台北14日電）根據氣象局資料，今年的第14號颱風南瑪都，已經是第4次被使用的颱風名稱，其中在2004、2011都曾有登陸台灣的紀錄；預測今年的南瑪都往韓國方向移動的機會最大，會持續觀察。

根據中央氣象局最新資訊，輕度颱風南瑪都目前位置約在台北東方1940公里海面上），以每小時13轉16公里速度，向西北西進行；未來預估會朝西北西轉西北的方向，往韓國移動的機會最高。

目前在海面上同時出現今年第12號颱風梅花、第13號颱風莫柏及第14號颱風南瑪都，讓民眾再次看見三颱共舞的局面。

氣象局預報員黃恩鴻表示，其實若不單就西太平洋，而是拉大範圍來看，近10年平均每年都會出現1、2次海面上3颱並存的情況；最近10年（2011至2019）共12次、1991至2000年也有26次；早期1951年至1970年更出現過30多次的紀錄。

黃恩鴻說，近年來3颱同時存在的次數確實較少，主要原因還是大氣環境的改變，近幾年還有反聖嬰現象，讓颱風不容易生成。

值得一提的是，黃恩鴻表示，南瑪都其實已經是第4次出現的颱風名字，除了今年，分別在2004、2011、2017都有留下南瑪都的紀錄，其中有2次都曾在台灣登陸。

根據氣象局資料，2004年12月的南瑪都是編號第27號颱風，達中颱強度，並在屏東枋寮附近登陸；受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部及東半部有豪雨發生，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米。

2011年的南瑪都達到強烈颱風，編號第11號，當年8月29日凌晨以中颱的強度於台東縣大武附近登陸、同日午後在台南附近出海；期間累積雨量最高達1211毫米，位於屏東縣滿州鄉佳樂水測站，高雄市則以桃園區御油山測站累積達623.5毫米最高。

2017年的南瑪都則是在菲律賓方海面形成後，未進入台灣海域的警戒區，往北移動、最後在日本登陸。

至於今年的「南瑪都四世」是否會對台灣造成影響，黃恩鴻表示，目前預測路徑是沿日本外側、朝韓國的方向前進，未來是否會有變化，氣象局會持續觀察。（編輯：陳清芳）1110914