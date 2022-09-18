北部及花東局部短暫陣雨 沿海留意長浪

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（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天台灣附近為偏西北風，北部及花、東地區有局部不定時短暫陣雨的機率，花、東地區雨勢會較明顯，特別是在午後至入夜，要留意局部較大雨勢。

至於其他地區則為多雲到晴，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海可能有零星飄雨。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏23到25度，白天高溫普遍為31至33度，台東局部地區仍有36度左右高溫出現的機率，感受溫暖微熱；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸留意氣溫變化。

此外，第14號強烈颱風南瑪都，今天凌晨2時中心位於台北東北東方1050公里海面上，預測向北北西轉北逐漸朝日本九州方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場由西北風轉為西南風，持續受境外臭氧移入影響，且午後受光化作用影響，臭氧易上升，空品多為橘色提醒等級。

宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110918