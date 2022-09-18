南瑪都威力前所未見 日本專家憂強風釀災

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（中央社東京18日綜合外電報導）日媒將今年第14號颱風南瑪都稱為「史上最強等級」颱風，日本專家憂慮可能長時間颳起像強烈龍捲風般的風勢，民眾必須保持警戒。首相岸田文雄也要求各部會預先採取因應作為。

根據日本氣象廳今天下午2時最新一波觀測，南瑪都中心位置目前位於日本鹿兒島縣屋久島附近海面上，正以每小時20公里速度朝北北西移動，目前中心氣壓930百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本TBS電視台報導，日本氣象廳預報課長黑良龍太9月17日在記者會上說，「破紀錄的颱風正在接近中，我在氣象廳任職至今從未見過（如此規模的颱風）」。

日本放送協會（NHK）報導，日本颱風專家、名古屋大學教授坪木和久說，南瑪都一度達到「超級颱風」的威力，雖然現在比起巔峰時的威力稍微減弱，但仍可能以史無前例的強颱威力登陸日本，危險狀態依舊持續。

坪木和久說，目前預想南瑪都帶來的極強暴風可能會像強烈龍捲風般長時間持續。

他說，日本愛知縣豐橋市1999年曾因颱風發生極為強烈的龍捲風，在約10多公里的範圍造成大規模災情，「因為過去曾發生過數次類似事件，所以有必要對龍捲風保持警戒」。

談到颱風帶來的降雨部分，坪木和久說，可能會出現因颱風形成大量水蒸氣流入的「大氣河流」，除了離颱風本身較近的地區外，包括東海地方及關東地方都可能因為水蒸氣流入降下大雨，民眾必須嚴防。

日本氣象廳今天下午也針對南瑪都行進路徑上的宮崎縣，發布屬最高警戒等級的大雨「特別警報」。

讀賣新聞報導，由專家組成的「日本風工學會」（Japan Association for Wind Engineering）表示，只要瞬間風速達到每秒30公尺到40公尺時，人不抓住物體就會無法站立；如果達到每秒50公尺，自動販賣機及電線桿就會被吹倒；如果達到每秒60公尺時，木造建築就會開始倒塌。

回顧近年造成日本嚴重災情的颱風，例如2018年第21號颱風燕子不僅降下大雨重創關西機場，帶來的強風甚至吹動一艘大型船隻撞擊機場聯外橋梁，一度造成機場聯外交通中斷。

接著在2019年侵襲日本的第15號颱風法西，在千葉縣颳起破紀錄暴風造成電線桿及電線受損，日本首都圈等地最多時一度有高達約93萬個家戶停電。

京都大學防災研究所副教授西嶋一欽說，南瑪都強風有可能造成電線桿相繼倒塌，受災地區一旦擴大，重建也需要花不少時間。

日本政府今天召開防颱相關部會首長會議，岸田文雄表示，為確保日本民眾安全及安心，已指示各部會首長以最高等級警戒可能發生的各種災情，預先採取各項對策因應。

岸田也呼籲民眾勿接近危險場所，盡早採取確保生命安全的行動。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110918