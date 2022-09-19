颱風南瑪都侵襲日本 逾60傷34萬戶停電[影]

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（中央社東京19日綜合外電報導）颱風南瑪都今天挾帶狂風豪雨重創日本西南部，造成超過60人受傷，並有大約34萬戶停電，航空公司被迫取消班機，列車班次大亂，目前颱風已轉向東京北上。

綜合美聯社和路透社報導，南瑪都昨天登陸九州地區後，住宅街道被渾濁的河水淹沒，大片地區民宅停電。

根據日本氣象廳說法，近中心最大風速每小時108公里，瞬間最大陣風每小時162公里。當局預防性疏散易受影響的家庭，數以萬計民眾在體育館和其他設施過夜。

日本媒體報導，已有超過60人受傷，包括在雨中跌倒或被玻璃碎片砸到的人。

有關當局警告，颱風往日本東部移動，恐引發洪水和山崩災情。日本氣象廳說，預計未來24小時日本中部東海地方降雨量將達400毫米。

氣象廳官員在記者會上說：「我們必須對豪雨、強風、大浪和暴潮保持高度警戒。」電視畫面顯示有交通號誌倒塌且農田淹水。

日本放送協會（NHK）報導，九州旅客鐵道公司（JR九州）表示今天停駛；日本航空公司（JAL）和全日空（ANA）已取消今天約800個航班。

日本經濟產業省說，截至今天凌晨約有34萬戶停電，大部分在九州。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110919