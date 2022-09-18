日本史上最強等級 颱風南瑪都瞬間強風堪比龍捲風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本氣象廳預測南瑪都18日晚間到19日將最接近或登陸九州地方。圖為18日宮崎沿岸高浪。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日媒將今年第14號颱風南瑪都稱為「史上最強等級」颱風，美軍也認定為「超級颱風」，其可能帶來每秒70公尺的最大瞬間風速，相當於瞬間颳起等同龍捲風般的猛烈風勢。

目前屬於日本氣象廳定義為「大型非常強烈颱風」的南瑪都（國際命名：Nanmadol），也已被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」。

●衝著日本來？南瑪都恐東轉橫掃大半日本

根據日本氣象廳今天上午10時最新一波觀測，南瑪都中心位置目前位於日本鹿兒島縣屋久島南南東方約50公里海面上，正以每小時25公里速度朝北北西移動，目前中心氣壓925百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本氣象廳預測南瑪都今晚到9月19日將最接近或登陸九州地方，並可能在19日上午東轉橫越本州島，對日本多數地區帶來影響。

颱風南瑪都路徑。（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）

●部分地方已發布最高等級警戒

日本讀賣新聞統計，截至今天上午11時，包括鹿兒島縣日置市、出水市及西之表市等地方政府，已對5萬4616個家戶、共11萬2346人，發布最高警戒等級的「緊急安全確保」，呼籲尚未避難或身處危險場所的民眾，立即採取確保生命安全的最佳行動。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣都城市政府今天上午也針對轄內山之口地區230個家戶、共379人發布「緊急安全確保」。

NHK根據相關資訊自行統計，截至今天上午9時止，包括鹿兒島市、宮崎市、熊本縣天草市等地，總計已針對119萬6500多個家戶、共約246萬6600人，發布警戒等級次高的「避難指示」。

其中在宮崎市的部分，已有避難所出現客滿情況，讓宮崎市政府持續開設避難所供民眾避難。

●氣象廳發布各項特別警報

日本TBS電視台報導，「史上最強等級」的南瑪都正逐步接近鹿兒島市，當地風雨逐漸增強，預料今天中午過後風雨將更為強勁。

氣象廳已對鹿兒島縣內除奄美地方的所有地區，發布暴風「特別警報」，並對沿海地區發布風浪「特別警報」，及對部分市町發布滿潮「特別警報」。

氣象廳接下來有可能再針對大雨發布「特別警報」，甚至也將對宮崎縣及九州北部發布滿潮等「特別警報」。

南瑪都被認為可能為日本帶來前所未見的暴風與滿潮，當局呼籲民眾進行最高等級防颱戒備。

根據目前預測，南瑪都可能為九州南部、九州北部及奄美地方等地，帶來每秒70公尺的最大瞬間風速，這相當於瞬間可能颳起等同龍捲風般的猛烈風勢，也會在海上吹起猛烈風暴。

●南瑪都恐帶來600毫米破紀錄雨量

在降雨量預測方面，九州南部可能出現600毫米的破紀錄降雨；九州北部及四國地方也可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），民眾必須嚴防可能發生的土石災害等災情。

富士新聞網報導，氣象廳認為南瑪都有造成數十年一見大規模災情之虞，已透過對鹿兒島縣發出「特別警報」等方式，呼籲當地居民進行最高等級戒備。

氣象廳過去只對沖繩縣發布過兩次颱風「特別警報」，這次是首度針對沖繩以外的地區發布「特別警報」。預估南瑪都今天午後到9月19日上午將最接近九州，甚至也有可能登陸九州。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110918