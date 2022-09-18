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鄭明典：南瑪都為超大型颱風 北部東半部防長浪

2022/9/18 08:20（9/18 08:39 更新）
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氣象局提醒，受南瑪都外圍環流影響，北部、東半部易有長浪，18日清晨已觀測到約3公尺浪高。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局提醒，受南瑪都外圍環流影響，北部、東半部易有長浪，18日清晨已觀測到約3公尺浪高。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局長鄭明典今天表示，強颱南瑪都結構接近典型颱風特徵，是超大型颱風。氣象局提醒，受南瑪都外圍環流影響，北部、東半部易有長浪，清晨已觀測到約3公尺浪高。

根據中央氣象局網站，強颱南瑪都今天凌晨2時中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

南瑪都中心位置約在台北東北東方1050公里海面上，以每小時24轉18公里速度，向北北西轉北進行。

氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）表示，南瑪都是超大型颱風，和去年的季風低壓型颱風的環流特徵不同，第14號颱風南瑪都結構更接近典型颱風特徵，眼牆附近風速最高，然後風速由近中心向外遞減；不論由雲系範圍來看，還是由低壓逆時針環流範圍來看，今年的南瑪都颱風都比一般颱風大很多。

氣象局指出，受颱風南瑪都外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；今天清晨在新北（龍洞）、宜蘭（蘇澳）、台東縣（台東、蘭嶼）及馬祖持續觀測到1.5公尺至3公尺左右的浪高。

氣象局表示，今明兩天北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。（編輯：陳仁華）1110918

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