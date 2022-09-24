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南韓軍方發現北韓將射飛彈 推測針對美國航艦

2022/9/24 15:42
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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）南韓軍方今天表示，發現北韓在咸鏡南道新浦市一帶準備發射潛射飛彈（SLBM）跡象，推測可能是因不滿美軍派遣航空母艦來韓部署所採取的反抗行動。

韓聯社報導，南韓總統辦公室官員在總統尹錫悅結束英、美、加訪問行程返韓的專機上進行安保局勢盤點會議，會中提及軍方發現北韓準備進行發射SLBM等挑釁行動的跡象。

報導指出，南韓總統辦公室罕見率先公開掌握到的北韓動向，可能是為警告北韓克制相關挑釁行動。

據南韓軍方相關人員說法，南韓軍方在21日至22日掌握到北韓動態，但未公開具體掌握內容，目前正在密切關注北韓SLBM相關設施活動，並維持徹底防衛態勢。

關注北韓事務的美國華府智庫「北緯38度」（38 North）日前也發現新浦造船廠附近聚集船隻，認為北韓很可能正在進行新潛艦下水準備。南韓軍方則表示，這次掌握動態與北緯38度公開的衛星照片不同。

位於北韓東部沿海的新埔市是北韓主要生產、開發潛艦及SLBM的據點，當地匯聚相關生產、開發及測試設施，也包括地上測試發射場。

分析認為，北韓可能是因不滿美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及同行打擊群停靠在南韓釜山作戰基地，才準備以發射飛彈表達反抗。雷根號及打擊群將參與美韓聯合軍事演習，這也是美軍時隔約4年派遣航空母艦訪韓。

北韓自2016年起多次發射SLBM，今年5月尹錫悅就任前，北韓也從新埔一帶發射推測為迷你SLBM的飛彈。南韓國防安保論壇事務局長申鐘佑（譯音）分析，北韓之後可能會進行比北極星1號更大的小型SLBM北極星4、5號水中發射測試。

申鐘佑指出，北韓新開發的3000噸級潛艦將下水，據稱可搭載多發SLBM，北韓可能藉此全力展開SLBM水中測試。（編輯：高照芬）1110924

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