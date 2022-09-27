更多編輯台推薦新聞：
木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
生活

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮國際董事長鄭深池辭職 新任人選另行公布
首頁 / 國際

俄羅斯勒令外交官出境 日本嚴重抗議要求道歉

2022/9/27 12:04（9/27 12:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯指控一名日本外交官涉間諜活動並列為不受歡迎人物，日本外務大臣林芳正（圖）27日否認指控，並要求俄方道歉。（中央社檔案照片）
俄羅斯指控一名日本外交官涉間諜活動並列為不受歡迎人物，日本外務大臣林芳正（圖）27日否認指控，並要求俄方道歉。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）俄羅斯指控一名日本外交官涉間諜活動並列為不受歡迎人物，日本外務大臣林芳正今天否認俄方指控，除表達嚴重抗議外，也要求俄方道歉及防止類似事件再度發生。

俄羅斯今天表示，已拘捕一名駐東部城市海參崴（Vladivostok）的日本外交官，原因是他涉及從事間諜相關行動，並宣布他為不受歡迎人物，勒令他在48小時內離開俄國。

日本放送協會（NHK）報導，有關被強行帶走的領事館員，日本內閣官房長官松野博一今天說，當事人目前未被拘捕，健康狀態也沒有問題。

松野說，安全是首要考量，正就讓當事人盡可能早日返回日本進行協調，預定9月28日前從俄國出境。

日本朝日新聞報導，日本外務省事務次官森健良今天上午召見俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin）表達嚴重抗議，除要求俄方正式道歉及防止再度發生外，也傳達「日本政府有必要採取相應措施」的想法。

日本外務大臣林芳正今天上午受訪時說，俄方主張日本駐當地領事館員的違法活動「絕非事實」。

面對領事館員在被蒙上雙眼、頭手被壓制的情況下遭俄方帶走，並接受「威嚇性的調查」，林芳正說，對此感到極為遺憾，絕對無法接受。

有關俄方將這名領事館員列為「不受歡迎人物」，林芳正說，「這是難以置信的行為，會強烈抗議」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110927

延伸閱讀
俄國稱日本外交官涉間諜活動 當場逮捕勒令離境俄國控日本外交官涉間諜活動 勒令48小時內離境憂核威脅 日本禁止向俄出口化武相關產品
林芳正
韓日外長會談 討論二戰徵用工索賠議題「國有化」釣魚台10週年 日中緊張前景難料
松野博一
台灣花東強震 日政府：準備好提供必要支援日做好援台震災準備 外交部感謝：展現台日真誠情誼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族