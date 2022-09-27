俄羅斯勒令外交官出境 日本嚴重抗議要求道歉

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（中央社東京27日綜合外電報導）俄羅斯指控一名日本外交官涉間諜活動並列為不受歡迎人物，日本外務大臣林芳正今天否認俄方指控，除表達嚴重抗議外，也要求俄方道歉及防止類似事件再度發生。

俄羅斯今天表示，已拘捕一名駐東部城市海參崴（Vladivostok）的日本外交官，原因是他涉及從事間諜相關行動，並宣布他為不受歡迎人物，勒令他在48小時內離開俄國。

日本放送協會（NHK）報導，有關被強行帶走的領事館員，日本內閣官房長官松野博一今天說，當事人目前未被拘捕，健康狀態也沒有問題。

松野說，安全是首要考量，正就讓當事人盡可能早日返回日本進行協調，預定9月28日前從俄國出境。

日本朝日新聞報導，日本外務省事務次官森健良今天上午召見俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin）表達嚴重抗議，除要求俄方正式道歉及防止再度發生外，也傳達「日本政府有必要採取相應措施」的想法。

日本外務大臣林芳正今天上午受訪時說，俄方主張日本駐當地領事館員的違法活動「絕非事實」。

面對領事館員在被蒙上雙眼、頭手被壓制的情況下遭俄方帶走，並接受「威嚇性的調查」，林芳正說，對此感到極為遺憾，絕對無法接受。

有關俄方將這名領事館員列為「不受歡迎人物」，林芳正說，「這是難以置信的行為，會強烈抗議」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110927